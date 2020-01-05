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برلمان

نائبة تطالب بعقد جلسات استماع حول قانون الإدارة المحلية

الأحد 05/يناير/2020 - 02:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قالت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب إن قانون الإدارة المحلية لابد أن يناقشه البرلمان مرة أخرى؛ لبحث ما فيه من مواد تحتاج إلى التعديل ، خاصة بعد رفض أغلب النواب لبعض مواده بسبب وجود عوار تشريعى حولها.

وأكدت نصر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا فى حاجة إلى عقد جلسات استماع من المعنيين بالإدارة المحلية فى مصر، حتى يتم تحديد المواد المعينة التى عليها اعتراضات ، حتى تكون محل مناقشة.

وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى إلى أن قانون الإدارة المحلية بالبرلمان لا يجب أن يؤجل أكثر من ذلك ، بحيث يتم إقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، باعتباره من القوانين المكملة للدستور ، بالإضافة إلى وجود قوانين اخرى تحتاج إلى إقرارها من البرلمان مثل قانون انتخابات مجلس النواب وقانون انتخابات مجلس الشيوخ.

كان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء قبل الماضى، على أن يعود المجلس للانعقاد، يوم الأحد الموافق 12 يناير 2020.

وشهدت الجلسة الموافقة على إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية، فضلًا عن الموافقة على تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون تنظيم الكيانات الإرهابية.

وأرجأ "عبدالعال"، مناقشة مشروع قانون الزراعة العضوية، لحين حضور وزير الزراعة، وكذلك تأجيل مناقشة قانون منادي السيارات لحين حضور وزير التنمية المحلية.
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