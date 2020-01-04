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محافظات

القمامة والمخلفات تكسو ترعة أبو بدوي في كفر الشيخ.. صور

السبت 04/يناير/2020 - 02:07 م
صدى البلد
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محمود زيدان
سادت حالة من الغضب والاستياء بين أهالي أبو بدوي التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بسبب تراكم المخلفات والقمامة والقاذورات الترعة المارة بالقرية، وخاصة أمام نادي أبو بدوي الرياضي، وسط تجاهل تام من المسئولين لحل هذه المشكلة.

وقال الأهالي، إن الترعة مارة وسط الكتلة السكانية بالقرية وتكسوها القمامة بصورة فجة، وتعتبر مروى لمئات الأفدنة الزراعية بالمنطقة.

وأشار أهالي قرية أبو بدوي، إلى أن الترعة تتسبب في مشاكل بيئية وصحية لأهالي القرية، ويجب على المسئولين القيام بدورهم، خاصة مسئولي الري والمحليات وتطهيرها.

ورصدت "صدى البلد" صورًا لهذه الترعة، التي تكسوها القمامة والمخلفات، لعل تجد حلًا عند المسئولين بالمحافظة، وعلى رأسهم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
القمامة والمخلفات تكسو ترعة أبو بدوي في كفر الشيخ.. صور
القمامة والمخلفات تكسو ترعة أبو بدوي في كفر الشيخ.. صور
القمامة والمخلفات تكسو ترعة أبو بدوي في كفر الشيخ.. صور
القمامة والمخلفات تكسو ترعة أبو بدوي في كفر الشيخ.. صور
القمامة والمخلفات تكسو ترعة أبو بدوي في كفر الشيخ.. صور
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