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تعليم

رئيس جامعة الزقازيق يتفقد أعمال امتحانات كلية التجارة ويكلف بتواجد أساتذة المادة

السبت 04/يناير/2020 - 01:51 م
رئيس جامعة الزقازيق
رئيس جامعة الزقازيق
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محمد الطحاوي
قام الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق،اليوم، بجولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2019/2020 وذلك عن طريق المرور علي لجان امتحانات الفرقة الثالثة انتظام بكلية التجارة.

وخلال الجولة حرص رئيس الجامعة علي الاطمئنان من الطلاب على مدى سهولة الأسئلة ومطابقتها للمنهج الدراسي وملائمتها للوقت المحدد للإجابة فيه .

كما أكد ضرورة تواجد أساتذة مادة الامتحان داخل اللجان للرد علي استفسارات الطلاب مطالبا أعضاء هيئة التدريس والعاملين داخل اللجان بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لتيسير أعمال الإمتحانات للطلاب مع الإلتزام بجميع التعليمات و الضوابط المحددة لضبط اللجان الامتحانية.

ومن جانبه فقد أوضح الدكتور هلال عفيفي أن الإمتحانات بالكلية قد بدأت أعمالها 21 ديسمبر 2019 وتختتم في23 يناير الجاري مشيرا ان اليوم يؤدي الامتحان 3698 طالبا وطالبة في مادتي التأمين ودراسات الجدوى بعدد 132 لجنة إمتحانية بالكلية وتم حصر حالات الغياب والتعامل بكل حزم مع حالات الشغب والغش لضمان الهدوء والالتزام داخل اللجان.
رئيس جامعة الزقازيق يتفقد أعمال امتحانات كلية التجارة ويكلف بتواجد أساتذة المادة
رئيس جامعة الزقازيق يتفقد أعمال امتحانات كلية التجارة ويكلف بتواجد أساتذة المادة
رئيس جامعة الزقازيق يتفقد أعمال امتحانات كلية التجارة ويكلف بتواجد أساتذة المادة
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