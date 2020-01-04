رئيس جامعة الزقازيق يتفقد أعمال امتحانات كلية التجارة ويكلف بتواجد أساتذة المادة

قام الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق،اليوم، بجولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2019/2020 وذلك عن طريق المرور علي لجان امتحانات الفرقة الثالثة انتظام بكلية التجارة.





وخلال الجولة حرص رئيس الجامعة علي الاطمئنان من الطلاب على مدى سهولة الأسئلة ومطابقتها للمنهج الدراسي وملائمتها للوقت المحدد للإجابة فيه .





كما أكد ضرورة تواجد أساتذة مادة الامتحان داخل اللجان للرد علي استفسارات الطلاب مطالبا أعضاء هيئة التدريس والعاملين داخل اللجان بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لتيسير أعمال الإمتحانات للطلاب مع الإلتزام بجميع التعليمات و الضوابط المحددة لضبط اللجان ا لا متحانية.



