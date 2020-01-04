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حوادث

انتحار طالب شنقا داخل منزل أسرته بالشرقية والسبب..أزمة نفسية

السبت 04/يناير/2020 - 02:02 م
انتحار طالب شنقا
انتحار طالب شنقا داخل منزل أسرتة بالشرقية
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محمد الطحاوي
أقدم طالب بالمرحلة الإعدادية بالتخلص من حياته شنقا بمسكنه بقرية جزيرة السعادة بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الأحرار، وإخطار نيابة مركز الزقازيق للتحقيق.


فيما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من من الأهالي لمركز شرطة الزقازيق يفيد قيام طالب بالصف الثالث الإعدادي بشنق نفسه بقرية جزيرة السعادة دائرة المركز الزقازيق.


وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لطالب يدعى"محمد س "15 سنة طالب بالصف الثالث الإعدادي، قام بالتخلص من حياته شنقا، لمروره بحالة نفسية سيئة، وجاري مناقشة أهل الطالب حول واقعة انتحاره.

فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار تحت تصرف نيابة مركز الزقازيق وجار تحرير محضر بالواقعة.
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