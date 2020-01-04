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رياضة

طارق العشري عن إعادة إمام عاشور للحدود: نرحب به لو متاح ولكن

السبت 04/يناير/2020 - 01:53 م
طارق العشرى
طارق العشرى
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منتصر الرفاعى
أكد طارق العشري، المدير الفني لنادي حرس الحدود، أن لاعبيه بذلوا مجهودا كبيرا وفرضوا من سيطرتهم على مباراتهم أمام بيراميدز، والتى أنهت بفوز الحدود بهدف دون رد، في المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

أضاف العشري خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الملعب مع شلتوت، المذاع عبر قناة الحدث، أن لاعبيه فرضوا سيطرتهم وفلسفتهم أمام بيراميدز، قائلًا: "كان لنا هدف شرعي أيضًا وتم إلغاؤه وركلة جزاء لم تُحتسب، وكانت ستفرق معنا كثير في سير المباراة"، متابعًا: "ما يحسب للاعبين هو الحفاظ على الفوز رغم التقدم بالهدف فى أول 5 دقائق من المباراة والحفاظ على النتيجة لمدة 85 دقيقة، ليحققوا فوزا مهما أمام فريق كبير ساهم في الارتقاء بمركز الفريق في جدول الدوري ورفع الروح المعنوية للاعبين".

تابع المدير الفني لفريق حرس الحدود تصريحاته قائلًا: "هدفنا الدخول في المنطقة الدافئة بجدول ترتيب الدوري، تلاشينا الفروق أمام بيراميدز، والإدارة لن تبخل على اللاعبين بأى دعم لتحفيز اللاعبين على تحقيق نتائج إيجابية"، مضيفًا: "نسعى لاستعادة شخصية حرس الحدود والجيل الذهبي الذي أحرز 3 بطولات وكان ينافس على المربع الذهبي ووصل أنه تصدر جدول الدوري في الموسم الذي ألغى عام 2012".

وعن عودة إمام عاشور، لاعب الزمالك إلى صفوف حرس الحدود، قال: "كنت أتوقع له مسيرة جيدة مع الزمالك خاصة أنه من اللاعبين الواعدين وإن اتيحت الفرصة لعودته سيكون دائمًا فى أجندتنا، ولكن أتمنى له أن ينتقل إلى مستوى جديد مع الزمالك".

اختتم العشري تصريحاته قائلًا: "تعاقدنا مع التونسي أيوب، لاعب فريق الإفريقي التونسي مواليد 97، مؤكدًا أنه سيكون إضافة قوية للفريق".
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