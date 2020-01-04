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تعليم

تشكيل لجان لرصد انضباط الامتحانات بلجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس مطروح

السبت 04/يناير/2020 - 01:51 م
امتحانات
امتحانات
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قســــم التعليم
تابع الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح صباح اليوم، السبت، انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للمرحلة الابتدائية وامتحانات المواد الأساسية غير المضافة إلى المجموع للصفين الأول والثاني الثانوي وامتحانات النقل للتعليم الفني بكافة أقسامه.

وأوضح الدكتور النيلي، أن طلاب الصف الثالث الابتدائي أدوا امتحانات اليوم الأول في مادة اللغة العربية فترة أولى لمدة ساعتين ومادة التربية الدينية فترة ثانية لمدة ساعة واحدة فقط بينما أدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادة التربية الدينية فترة واحدة لمدة ساعة ونصف كذلك أدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادة التربية الدينية أيضا لمدة ساعة ونصف.

وأضاف وكيل الوزارة أن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الفني بكافة أقسامه المختلفة الامتحان في مادة اللغة العربية فترة واحدة لمدة ساعتين ونصف.

وشدد وكيل تعليم مطروح على مديري الإدارات التعليمية بضرورة اتباع الإجراءات اللازمة لضمان سير عملية الامتحانات لصفوف النقل بكافة المراحل التعليمية وفق الضوابط الوزارية و بسهولة ويسر .

وأشار الدكتور النيلي إلى أن تعليم مطروح قام بتشكيل غرفة عمليات بالمديربة وبكل ادارة تعليمية علي مستوي المدن بالإضافة إلي تشكيل لجان متابعة ميدانية لرصد انضباط العملية الامتحانية بكافة مدارس المحافظة وارسال تقرير يومى عن سير الامتحان .
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