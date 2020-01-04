تشجيعا لهن.. خريجات صيدلة الأزهر تستقبل الطالبات الجدد قبل دخول لجان الامتحانات

أكدت الدكتورة اماني الشريف، عميدة كلية الصيدلة للبنات بجامعة الأزهر، أن جميع الامتحانات بالكلية تجري بكل هدوء وانتظام دون رصد أي حالات غش بين الطالبات.



وقالت الشريف لصدى البلد: إنه ولأول مرة أصرت الطالبات الخريجات على استقبال زميلاتهن الممتحنات الجدد على بوابة الكلية تشجيعا ودعما لهن قبل دخول اللجنة.



وأضافت ان امتحان اليوم كان مخصصا لطالبات الفرقة الثالثة علما بأن الكلية الامتحانات فيها فترة صباحية فقط.

ونوهت بأن كلية الصيدلة بنات، استقبلت الطالبات بتزيين الكلية بالبلالين وتقديم المشروبات الساخنة للطالبات من الصباح الباكر للتغلب على برودة الشتاء قبل دخول اللجان.



وأكدت الدكتورة أماني الشريف حرص أسرة الكلية على توفير جميع سبل الراحة لبناتها الطالبات لأداء الامتحانات في يسر وهدوء، والمتابعة المستمرة لضمان أدائها على أكمل وجه.