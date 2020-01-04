AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تشجيعا لهن.. خريجات صيدلة الأزهر تستقبل الطالبات الجدد قبل دخول لجان الامتحانات

السبت 04/يناير/2020 - 01:47 م
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
Advertisements
محمد شحتة
أكدت الدكتورة اماني الشريف، عميدة كلية الصيدلة للبنات بجامعة الأزهر، أن جميع الامتحانات بالكلية تجري بكل هدوء وانتظام دون رصد أي حالات غش بين الطالبات.

وقالت الشريف لصدى البلد: إنه ولأول مرة أصرت الطالبات الخريجات على استقبال زميلاتهن الممتحنات الجدد على بوابة الكلية تشجيعا ودعما لهن قبل دخول اللجنة.

وأضافت ان امتحان اليوم كان مخصصا لطالبات الفرقة الثالثة علما بأن الكلية الامتحانات فيها فترة صباحية فقط.
ونوهت بأن كلية الصيدلة بنات، استقبلت الطالبات بتزيين الكلية بالبلالين وتقديم المشروبات الساخنة للطالبات من الصباح الباكر للتغلب على برودة الشتاء قبل دخول اللجان.

وأكدت الدكتورة أماني الشريف حرص أسرة الكلية على توفير جميع سبل الراحة لبناتها الطالبات لأداء الامتحانات في يسر وهدوء، والمتابعة المستمرة لضمان أدائها على أكمل وجه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شركاء النجاح.. لقاء سنوي لـ صيدلة بنات الأزهر بـ القاهرة

ماراثون الامتحانات ينطلق في الجامعات.. القاهرة تلتزم بنظام البابل شيت.. وجنوب الوادي تمنع ارتداء البناطيل المقطعة و البرمودا في اللجان.. وكاميرات مراقبة في كفر الشيخ.. وأطقم طبية في أسيوط

بلالين ومشروبات ساخنة.. صيدلة الأزهر تتزين لاستقبال الطالبات في الامتحانات

نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد بانتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول

ترشيحاتنا

لحظة تشييع جثمان الإعلامية نجوى قاسم بمسقط رأسها بجون بجبل لبنان

من 30 سنة.. صورة نادرة لـ تركي آل شيخ في طفولته

تحقيقات عاجلة للتوصل إلى خيانة أودت بحياة قاسم سليماني والمهندس

بعد ضبط رئيس مصلحة الضرائب متهما بالرشوة.. معيط: لا أحد فوق القانون ولا تستر على أي فساد

رغم اعتزالها| شاهد سهير زكي ترقص بـ الاستريتش في آخر ظهور لها

أخبار الرياضة.. فرجاني ساسي يحسم الجدل حول شائعات هروبه من الزمالك.. بيان سموحة الناري ضد الجبلاية حول التحكيم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تكشف عن أفخم سياراتها الـSUV الجديدة جينسيس gv80 2020..صور

بـ مساحة 2.4 مليون متر مربع.. السعودية تخطف الأنظار بتدشين أكبر واجهة بحرية سياحية

بفستان محتشم.. أصالة تتألق في حفلها بالرياض