لكل اسم حكاية.. جبل البنات يحكي قصة تمرد الفتيات علي إجبارهن للزواج

تظل اسم الأماكن تحكي قصص وحكايات خالدة على مر الزمان، فجبل البنات الذي يقع بالقرب من سانت كاترين بمنطقة وادي فيران يحكي قصة تمرد الفتيات على إجبارهن علي الزواج لمن لا يرغبون بسبب العادات والتقاليد.



يقول حسن محمد من الباحثين والمهتمين بالتراث السيناوي إنه قيل في الروايات والآثار والتراث الثقافي إن جبل البنات سمي بذلك الاسم لقيام فتيان في عندنا اجبروا علي الزواج من ابناء عمومتهم وهن غير راغبات، فصعدوا لقمة هذا الجبل وربطن كلًا منهن ضفائرهن في بعضهن وألقين بأنفسهن من أعلي الجبل حتي فارقن الحياة حتي لا تجبر الفتيات بعد ذلك علي الإجبار بالزواج ممن لا يرغبون فيهم.



وجاء بعد ذلك اختبار الراهبات لاختبار موقع دير راهبات وادي فيران بالقرب من ذلك الجبل حتى أطلق على ديرهن دير السبع بنات.

