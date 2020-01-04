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فن

شاهد | أول رد فعل من مي حلمي بعد تعرضها للإجهاض

السبت 04/يناير/2020 - 01:42 م
صدى البلد
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منار نور
نشر المطرب محمد رشاد تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أعلن فيه عن إجهاض زوجته الإعلامية مي حلمى بعد مرورها بأزمة صحية بأحد المستشفيات في أواخر حملها.

وفي أول رد فعل منها بعد قامت مي حلمي بنشر تعليقات المتابعين على الخبر عبر خاصية الاستورى بحسابها الشخصي إنستجرام.



وقال محمد رشاد: "ربنا يعوضنا خير وطول ما انتي كويسة اللي راحوا يجي غيرهم ذرية صالحة باذن الله.. قدر الله وماشاء فعل والحمدلله على جميع أمره، ربنا يشفيكي وتقومي بالسلامة".

شاهد | أول رد فعل من مي حلمي بعد تعرضها للإجهاض
شاهد | أول رد فعل من مي حلمي بعد تعرضها للإجهاض
شاهد | أول رد فعل من مي حلمي بعد تعرضها للإجهاض
شاهد | أول رد فعل من مي حلمي بعد تعرضها للإجهاض
شاهد | أول رد فعل من مي حلمي بعد تعرضها للإجهاض
شاهد | أول رد فعل من مي حلمي بعد تعرضها للإجهاض
شاهد | أول رد فعل من مي حلمي بعد تعرضها للإجهاض
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