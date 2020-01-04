ناقدة فنية: ترشيح مصريين للجولدن جلوب تشريف عالمى كبير

قالت مى جودة، الناقدة الفنية: إن ترشيح 2 مصريين لجوائز حفل جولدن جلوب 2020 يعد حدثا رائعا وتشريفا عالميا كبيرا؛ خاصة وإن كانوا من فئة الشباب المؤثرين .



وكشفت مى جودة ، خلال استضافتها ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc ، اليوم السبت ، عن المرشح الأول لجائزة جولدن كلوب وهو النجم الفنان رامى مالك، لافتة إلى إنه بالإضافة لترشيحه فإنه سيقوم أيضا بتقديم جزء من حفل جولدن كلوب .



وأوضحت مى جودة ، أن المرشح الثانى لجائزة جولدن كلوب ، رامى يوسف وهو الشاب الأمريكى مصرى الجنسية والذى جسد عمل درامى رصد خلاله فكرة الهوية القومية المصرية و العربية بشكل عام .



ولفتت مى جودة ، أن المرشح المصرى رامى مالك ولد فى الولايات المتحدة الأمريكية وحصل هناك على الجنسية الأمريكية وخريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وقرر وهو فى عمر 20 أن يتوجه لهوليود ويبدأ مسيره عمله الدرامى .



يذكر أن النجم رامى مالك يشارك المتوج بجائزة الأوسكار فى تقديم حفل جوائز جولدن جلوب المقبل ، وكانت الشركة المنتجة لسلسلة أفلام جيمس بوند قد طرحت الأفيش الخاص بالنجم رامى مالك الذى يشارك فى الجزء الجديد من فيلم no time to die.



وكشفت قائمة المرشحين لـ جوائز الـ جولدن جلوب في دورته الـ 77، عن ترشيح النجم المصري العالمى رامي مالك لجائزة أفضل ممثل درامي، أمام الممثل المصرى العالمى الصاعد رامي يوسف الذى رشح لـ جائزة أفضل ممثل كوميدى .