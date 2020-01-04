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الطائفة الإنجيلية: الرئيس السيسي له دور كبير لتفعيل مفهوم المواطنة الصحيح.. فيديو

السبت 04/يناير/2020 - 01:59 م
القس اندرية زكي
القس اندرية زكي
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نورهان رافت
أكد القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية المصرية، على علاقات المحبة والاحترام عميقة مع القيادات الاسلامية، موضحا أن استمرار الاجتماعات بينهم متواصلة بشكل مستمر.

وأضاف أندريه زكي خلال حواره لـ برنامج "صباحك مصري" الذي يذاع على شاشة "ام بي سي مصر" ، أن هناك زيادة مستمرة لمفتي الديار المصري باستمرار خلال الأعياد والمناسبات، لافتا إلى أن وجود حوار فعلي ونقاش وتبادل للرأي يتم خلالها.

وأشار رئيس الطائفة الإنجيلية المصرية، إلى أن تغيير الثقافة عند المصريين والعادات والتقاليد تحتاج جهود من الدولة، لتصحيح مفاهيم المواطنة، لافتا إلى أنه ليس من الصحيح بناء وجهة نظر عن العلاقات بين القيادات الدينية في مصر على أساس أحداث غير مهمة .

وتابع أندريه زكي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي له دور كبير وحقيقي لتفعيل المفهوم الصحيح للمواطنة، وذلك من خلال زيارته للكنيسة باستمرار، موضحا تأكيده المستمر أن لكل مواطن مكان علي أرض الوطن.

ولفت أندريه زكي، إلي أن هناك كنائس اجنبية وافريقية تابعة للطائفة الإنجيلية في مصر، ولها برامج خاصة للجائلين لتدعيمها، وتقديم الخدمات لهم في إطار سياسة الدولة الحالية للاهتمام بالدول الافريقية.
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