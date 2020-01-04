مباحث القاهرة تداهم مصنع بالأزبكية يستغل الأطفال في العمل

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على صاحب مصنع بالأزبكية لاتهامه باستغلال الأطفال في العمل داخل مصنعه بالمخالفة لقانون الطفل .



وردت معلومات إلى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بقيام صاحب مصنع حقائب حريمي الكائن شارع الكنيسة المرقسية فى الأزبكية باستقطاب الصبية الأحداث واستغلالهم في العمل داخل مصنعه بالمخالفة لأحكام قانون الطفل .



بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات ، باستهداف المصنع تمكن ضباط إدارة رعاية الأحداث بالقاهرة من ضبطه وبصحبته ٣ أطفال تتراوح أعمارهم من ١٢ لـ ١٥ عاما .



بسؤال المجني عليهم أقروا بقيام المتهم باستغلالهم في العمل بالمصنع نظير الحصول منه على مبالغ مالية .



واعترف بارتكاب الواقعة واستغلال الأطفال فى العمل بالمصنع ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق .



يأتي ذلك في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها التي من أهم بنودها الاهتمام بالجوانب الاجتماعية وحماية الأطفال والنشئ وتحجيم فرص تعرضهم للخطر وكافة صور استغلالهم .

