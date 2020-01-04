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تعليم

في 2019.. مبادرة النخبة تدرب 2000 طالب وتوظف 1500

السبت 04/يناير/2020 - 01:47 م
مبادرة النخبه
مبادرة النخبه
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محمد شحتة
أعلن إبراهيم أبو السعود أحد خريجي كلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة، عن كشف حساب مبادرة النخبة للتأهيل والتدريب لجميع الطلاب.

وقال أبو السعود، أحد مؤسسي المبادرة، إن مبادرة النخبة لتأهيل وتدريب الطلاب والخريجين وإعدادهم إعدادًا تامًا لمواجهة متطلبات سوق العمل هذا بجانب عمل ملتقيات التوظيف وأيضا احتضان مشاريع تخرج الطلاب وعرضها من خلال المعارض المختلفة.

وأشار إلى أنه تم تأهيل وتدريب ما يزيد عن 2000 طالب وطالبة من كليات الزراعة والطب البيطري وعلوم الثروة السمكية من مختلف الجامعات المصرية وتم إعدادهم إعدادا تاما لسوق العمل.

كما تم عمل ملتقي لتوظيف خريجي كليات الزراعة والطب البيطري في يناير 2019، وذلك بالتعاون مع النقابة العامة للزراعيين وتم توظيف ما يقرب من 1500 خريج.

وفي مجال احتضان مشاريع التخرج قامت مبادرة النخبه بحتضان مشاريع تخرج طلاب من كليات الزراعة والطب البيطري وعلوم الثروة السمكية وعرضها في أكبر المعارض الزراعية التي تقام داخل جمهورية مصر العربية مثل (معرض أجرينا الدولي - معرض أجري بيزنس - معرض أجرو اليكس).

فيما تم تكريم مسئولي المبادرة من رئيس جامعة الأزهر ومن النقابة العامة للزراعيين ومن المكتبة القومية الزراعية ومن مسئولي معرض أجرينا ومعرض أجري بيزنس ومعرض أجرو أليكس.
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