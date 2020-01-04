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أخبار البلد

سامح عاشور: 2020 العام الأخير لقبول القيد بجداول المحامين مباشرة

السبت 04/يناير/2020 - 01:45 م
صدى البلد
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حمادة خطاب
قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن العام الجاري هو الأخير لقبول القيد بجداول النقابة مباشرة، مشيرا إلى أنه ابتداء من عام 2021 سيبدأ العمل بأكاديمية المحاماة التي ستكون الدراسة بها شرطا للقيد بجداول النقابة. 

وأضاف "عاشور"، خلال جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، اليوم السبت، والمنعقدة بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، أن الدراسة بالأكاديمية يعقبها اختبار تحريري يكون اجتيازه شرط للقيد بالنقابة. 

ووجه "عاشور"، حديثه للمحامين الجدد قائلا: "أنتم في مستهل العمل بالمحاماة الذي يبدأ باليمين القانونية، وأتمنى أن تكون بداية توفيق وسداد لكم"، متابعا: "مقبلون على مهمة صعبة، فعندما تنضمون بالمحاماة فأنتم ملتزمون بضوابط وقيم وقواعد رسالة المحاماة العظيمة".

وذكر نقيب المحامين، أن من يتدبر ألفا قسم المحاماة سيدرك أنها مسئولية كبيرة من يحملها يجب أن يكون مؤهل لها من حيث المظهر والمضمون. 

وعن المظهر، أكد ضرورة الالتزام بالمظهر اللائق المتمثل في ارتداء البدلة الكاملة، والتزام المحامية بالحد الأدنى من الاحتشام المتعارف عليه في المجتمع المصري، والبعد عن الملابس الضيقة، والشفافة، مردفا: "مظهر المحامي والمحامية لا يصح أن يقل عن مظهر نظرائهم بمنظومة العدالة من القضاة وأعضاء النيابة".

وعن الجوهر، شدد نقيب المحامين، على ضرورة القراءة في فروع القانون المختلفة، وكذلك حضور الجلسات والمرافعات، والمشاركة في الحوارات القانونية داخل غرف المحامين بالمحاكم لتعلم من شيوخ المحامين، مكملا: "لكي تكون محامي متميز عليك بالقراءة في كل مناحي المعرفة"
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