لحظة تشييع جثمان الإعلامية نجوى قاسم بمسقط رأسها بجون بجبل لبنان

شيع اللبنانيون اليوم "السبت" جثمان الإعلامية الراحلة نجوى قاسم، البالغة من العمر 52 عامًا، إلى مثواها الأخير في بلدة جون بجبل لبنان، مسقط رأس الراحلة.



وكان جثمان الفقيدة التي عملت مذيعة في قناة "العربية"، قد وصل مساء أمس الجمعة إلى لبنان من الإمارات حيث توفيت قاسم، يوم الخميس، داخل شقتها بدبي.



واستقبل الجثمان في مطار بيروت من قبل أقارب الراحلة وعدد من القيادات اللبنانية، منها ممثل رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، وجمال الجراح، وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال.



ونقل الجثمان بعد ذلك من المطار إلى قرية الواقعة في قضاء الشوف في محافظة جبل لبنان على بعد 13 كيلومترا من مدينة صيدا الساحلية.



وقد توفيت الإعلامية اللبنانية في قناة العربية، نجوى قاسم، الخميس، بمنزلها في دبي، ونشرت قناة العربية خبر وفاة قاسم قائلة: "وإذ تنعى شبكة العربية والعربية الحدث الزميلة نجوى قاسم فإنها تستذكر مشوارها الصحافي الطويل الذي بدأ مع العربية منذ انطلاقتها عام 2003 كمذيعة ومراسلة ميدانية شاركت في تغطية عدد من الأخبار والحروب لا سيما في العراق وأفغانستان".

