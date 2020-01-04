الجيش الليبي: الوحدات تقدمت في محور الكريمية بالعاصمة طرابلس

أعلن مركز الإعلام بغرفة عمليات الغربية بالجيش الليبي، أن الوحدات تقدمت في محور "الكريمية"، تزامنا مع تحركات باقي الوحدات في محاور القتال بالعاصمة طرابلس.





وأضاف المركز - وفقا لقناة " العربية" الإخبارية اليوم /السبت/ - أن سلاح الجو الليبي، شن غارات على عدد من مواقع معسكر الوفاق في طرابلس، منها مشروع الموز، الذي كان الوفاق يعمل على تجهيزه ليكون مهبطا للطائرات التركية.





وأشار إلى أن الغارات الجوية استهدفت أيضا مواقع لتخزين الأسلحة والذخائر والآليات، إضافة إلى حافلة نقل كانت تقّل عددًا من "المرتزقة"، أثناء تنقلهم من قاعدة معيتيقة العسكرية إلى مواقع أخرى.





وفي سياق متصل، استهدف طيران الجيش الليبي، اليوم، المدخل الشرقي لمدينة سرت، شمالي ليبيا، وذلك عقب إعلان القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، أن "المعركة اليوم أصبحت حربا ضروسا في مواجهة مستعمر غاشم".





وجاءت هجمات طيران الجيش الليبي - وفقا لقناة سكاي نيوز الإخبارية - بينما تواصل قوات الجيش تقدمها في المحاور الجنوبية للعاصمة طرابلس باتجاه قلب المدينة تحت غطاء جوي.





وكان الجيش الوطني الليبي قد أعلن في وقت سابق أن دفاعاته الجوية قد أسقطت طائرة تركية مسيرة جنوب العاصمة طرابلس ، فيما نفذ سلاح الجو التابع للجيش الليبي غارات جوية على مطار معيتيقة الدولي وسط العاصمة طرابلس، استهدفت مواقع عسكرية تابعة لميليشيات الوفاق.





وفي غضون ذلك، أعلنت مراقبة التعليم ببلدية سوق الجمعة في شرقي طرابلس، تعليق الدراسة في عدد من المدارس بداية من غد الأحد حتى إشعار آخر، بسبب الاشتباكات المسلحة.



