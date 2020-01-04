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رياضة

عمرو جمال يعود لصفوف طلائع الجيش أمام الحدود

السبت 04/يناير/2020 - 01:43 م
عمرو جمال
عمرو جمال
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القسم الرياضي
يستعيد فريق طلائع الجيش جهود مهاجمه عمرو جمال فى مباراة حرس الحدود المقبلة، بعدما غاب عن الفريق أمام وادى دجلة بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث فى لقاء أسوان، الذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

ومنح طارق يحيى، المدير الفنى لطلائع الجيش، لاعبيه راحة من المران اليوم، السبت، بعد الفوز على وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمس الجمعة على أن يستأنف الفريق تدريباته اليوم على ستاد جهاز الرياضة العسكرى استعدادًا لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الأربعاء المقبل بالجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى العام .

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الحادى عشر برصيد 11 نقطة بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى، من 11 لقاء .
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