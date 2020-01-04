تجديد حبس 6 متهمين بالترويج لأغراض جماعة إرهابية 15 يوما احتياطيا

جددت النيابة العامة، حبس 6 متهمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة، فى اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.





ضمت القضية كل من المتهمين: سليم عبد العزيز، ناصر عبد الله، أنس إبراهيم ، أحمد إبراهيم، فتحى مرشدى، علاء السيد عطية .



