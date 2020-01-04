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حوادث

تجديد حبس 6 متهمين بالترويج لأغراض جماعة إرهابية 15 يوما احتياطيا

السبت 04/يناير/2020 - 02:11 م
تجديد حبس 6 متهمين
تجديد حبس 6 متهمين بالترويج لأغراض جماعة إرهابية
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محمد عبدالله
جددت النيابة العامة، حبس 6 متهمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة، فى اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.

ضمت القضية كل من المتهمين: سليم عبد العزيز، ناصر عبد الله، أنس إبراهيم، أحمد إبراهيم، فتحى مرشدى، علاء السيد عطية.

ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
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