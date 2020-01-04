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حوادث

ووضعه تحت حراسة الشرطة | السجن 3 سنوات لمتهم في اقتحام قسم مدينة نصر

السبت 04/يناير/2020 - 02:14 م
السجن ٣ سنوات لمتهم
السجن ٣ سنوات لمتهم في اقتحام قسم مدينة نصر
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أحمد مهدي
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، المتهم هشام عابدين في إعادة محاكمته بقضية "اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر"، بالسجن ٣ سنوات.

كما قررت المحكمة وضع المتهم تحت حراسة الشرطة ٣ سنوات.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وسكرتارية معتز مدحت.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

جدير بالذكر أن المحكمة قضت فى وقت سابق بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة.

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