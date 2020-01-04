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تعليم

رئيس جامعة الزقازيق يشيد بانضباط أعمال الامتحانات بكلية التمريض

السبت 04/يناير/2020 - 01:54 م
عثمان شعلان رئيس
عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق
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محمد الطحاوي
قام الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق بالاطمئنان على اللجان الامتحانية بكلية التمريض والمعهد الفني للتمريض وكان في استقباله الدكتورة نادية طه عميد الكلية.

وأشاد رئيس الجامعة انضباط الطلاب داخل اللجان وهنأهم بالعام الجديد متمنيا لهم النجاح والتوفيق مشيرا الي ان العملية الامتحانية تسير بكل هدوء دون مشاكل أو شكاوى من الطلاب.

وأكد شعلان حرص الجامعة على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة براحة الطلاب في أداء الامتحانات، والالتزام بتطبيق القرارات التي اتخذها مجلس الجامعة وخاصة عدم اصطحاب الهواتف المحمولة وكذلك متابعة أعمال التصحيح والكنترولات.
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