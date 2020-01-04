رئيس جامعة الزقازيق يشيد بانضباط أعمال الامتحانات بكلية التمريض

قام الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق بالاطمئنان على اللجان الامتحانية بكلية التمريض والمعهد الفني للتمريض وكان في استقباله الدكتورة نادية طه عميد الكلية.





وأشاد رئيس الجامعة انضباط الطلاب داخل اللجان وهنأهم بالعام الجديد متمنيا لهم النجاح والتوفيق مشيرا الي ان العملية الامتحانية تسير بكل هدوء دون مشاكل أو شكاوى من الطلاب.



