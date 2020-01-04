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برلمان

ولاء الصبان تشيد بجهود "الصحة" لتنفيذ مبادرة "صحة السيدات الحوامل"

السبت 04/يناير/2020 - 02:08 م
ولاء الصبان مساعد
ولاء الصبان مساعد رئيس حزب الوفد لتنمية الموارد
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أشادت ولاء الصبان مساعد رئيس حزب الوفد لتنمية الموارد والاستثمار ورئيس لجنة الإسكان بجهود الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالبدء فى تجهيز عيادات متابعة الحمل بالوحدات الصحية لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لــ"صحة السيدات الحوامل"، خلال الأيام القليلة المقبلة والتى تهتم بالصحة الإنجابية من خلال وصف الوسيلة الآمنة لمنع الحمل وتنظيم الأسرة مع الكشف المبكر عن الأمراض المصاحبة للحمل وتوعية السيدات بالغذاء السليم مع المباعدة بين الحمل وتعزيز سياسة الصحة الإنجابية إلى جانب توفير سلسلة من التحاليل والفحوص وتقديم سبل الرعاية الكاملة للسيدات الحوامل قبل وبعد الولادة.

وقالت "الصبان" فى بيان لها أصدرته اليوم ان المبادرات الصحية والاجتماعية والإنسانية للرئيس السيسى للاهتمام بالقضايا الصحية والتعليمية والخدمية للمصريين لم يسبق لها مثيل فى تاريخ مصر مطالبة من جميع مؤسسات الدولة مساندة جهود وزارة الصحة لتطبيق مبادرة "صحة السيدات الحوامل".

مؤكدة أن نظام الرئيس السيسى نجح بكل كفاءة واقتدار فى إعطاء الفرصة الكاملة لسيدات وعظيمات مصر فى الانخراط فى العمل السياسى والبرلمانى والتنفيذي.

وقالت "الصبان" إن المرأة المصرية أكدت للرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته و انتماءاته السياسية والحزبية والشعبية أنها قادرة على تحقيق النجاح فى تولى جميع المواقع والمناصب القيادية بجميع مؤسسات الدولة ، مؤكدة ان الرئيس السيسى كسب رهانه فى اهتمامه الكبير بتمكين المرأة المصرية التى حققت آمال وطموحات القيادة السياسية والشعب المصرى العظيم موجهة التحية والتقدير لجميع سيدات مصر من الوزيرات والمحافظين ونوابهم لنجاحهن فى مواقعهن القيادية وحسن ادارتهن للوزارات والمحافظات بكل كفاءة واقتدار.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة "صحة السيدات الحوامل" تهدف وتضمن نشر التوعية بالمشاكل الصحية التى لها آثارها السلبية على صحة الأم والجنين بهدف الوقاية من تشوهات الأجنة التى تخلق مشاكل صحية فيما بعد الولادة أو تصيب الأطفال بأمراض نادرة تكلف الدولة ملايين الجنيهات، وتقوم المبادرة على توفير الخدمات المتعلقة بصحة الأم والطفل فى أكثر من 5550 وحدة صحية بالجمهورية بالمجان مع نشر التوعية من خلال النوادى الصحية المنتشرة بالمحافظات المختلفة.

كما تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والسكان كشفت عن أن الأمراض المنتقلة من الأم الحامل إلى طفلها تتمثل فى أمراض "الزهرى وفيروس بى" وأن هذه المبادرة ستكون مستدامة لحماية الأطفال المولودين حديثًا من الأمراض التى تؤثر على صحتهم وأن المبادرة ستتم على عدة مراحل إضافة الى انها تشمل أيضًا فحص فيروس بى، وذلك لأن إصابة السيدة الحامل به قد تؤدى الإصابة إلى حدوث نزيف فى الشهور الثلاثة الأخيرة من الحمل أو حدوث ولادة مبكرة، كما قد يسبب انخفاض وزن الجنين.
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