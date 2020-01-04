تشكيل الشرقية لمواجهة مركز شباب أبوحماد في دوري الدرجة الثالثة

أعلن مصطفى فاروق "مزيكا" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة مركز شباب أبوحماد، والمقرر لها في الثانية والنصف عصر اليوم، على ستاد الزقازيق، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر والأخيرة من الدور الأول من المجموعة العاشرة لدوري القسم الثالث.





وجاء تشكيل الشرقية على النحو التالي:





حراسة المرمى: إسلام أحمد "إيسو".





خط الدفاع : محمود صلاح، عبدالله الشناف، أحمد عبدالغني "غنوة"، محمد صالح.





خط الوسط: محمد محمود "تريكة"، عمر فتحي.





خط الوسط المهاجم : علي الجنايني، محمود أنيس _ حسن ربيع.



