AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تشكيل الشرقية لمواجهة مركز شباب أبوحماد في دوري الدرجة الثالثة

السبت 04/يناير/2020 - 03:09 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي
أعلن مصطفى فاروق "مزيكا" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة مركز شباب أبوحماد، والمقرر لها في الثانية والنصف عصر اليوم، على ستاد الزقازيق، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر والأخيرة من الدور الأول من المجموعة العاشرة لدوري القسم الثالث.

وجاء تشكيل الشرقية على النحو التالي:

حراسة المرمى: إسلام أحمد "إيسو". 

خط الدفاع : محمود صلاح، عبدالله الشناف، أحمد عبدالغني "غنوة"، محمد صالح.

خط الوسط: محمد محمود "تريكة"، عمر فتحي.

خط الوسط المهاجم : علي الجنايني، محمود أنيس _ حسن ربيع.

خط الهجوم: كريم سمير.
Advertisements

ترشيحاتنا

استمرت 3 أيام.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الصقيع.. فيديو

في عداد الأموات.. تركيا تنتفض ضد أردوغان وحزبه.. تعرف على التفاصيل

بعد قذفهم بالحجارة.. ضاحي خلفان: استقبال الشعب الليبي للقوات التركية تاريخي

الزمالك يرفض عودة حمدي النقاز مجددا بسبب فيفا

في عيد ميلاد ليلى علوي| شاهد ظهور نادر لـ شقيقتها لمياء

الوحدة السعودي يكشف حقيقة اقترابه من ضم وليد أزارو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد هيفاء وهبي.. نانسي عجرم بـ لون شعر جديد.. شاهد

الصين تطرح سيارة شبيهة بـ تسلا الأمريكية في مصر.. والسعر مفاجأة (صور)

هيونداي تكشف عن أفخم سياراتها الـSUV الجديدة جينسيس gv80 2020..صور