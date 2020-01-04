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فيديو جراف

فيديوجراف | قصة حبس سمية الخشاب 3 سنوات

السبت 04/يناير/2020 - 05:01 م
إسلام عبد الهادي
حبس سمية الخشاب بحكم قضائي، أصابها بالصدمة الشديدة، وذلك في قضية كان قد رفعها ضدها طليقها الفنان أحمد سعد .

القضية كانت بسبب شيك بدون رصيد أصدرته سمية الخشاب لأحمد سعد، وفشلت جميع محاولات حل المشكلة وديًا، وهو ما دفع أحمد سعد للجوء إلى القضاء.

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المحكمة أصدرت حكمها بـ حبس سمية الخشاب 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد، لكن سمية الخشاب تصرفت بشكل سريع للخروج من المأزق.

من خلال الفيديو جراف التالي، تعرف على قصة حبس سمية الخشاب 3 سنوات، وكيف خرجت من المأزق، وتعليق أحمد سعد .
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