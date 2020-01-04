فيديوجراف | قصة حبس سمية الخشاب 3 سنوات

المحكمة أصدرت حكمها بـ حبس سمية الخشاب 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد، لكن سمية الخشاب تصرفت بشكل سريع للخروج من المأزق.



من خلال الفيديو جراف التالي، تعرف على قصة حبس سمية الخشاب 3 سنوات، وكيف خرجت من المأزق، وتعليق أحمد سعد .

حبس سمية الخشاب بحكم قضائي، أصابها بالصدمة الشديدة، وذلك في قضية كان قد رفعها ضدها طليقها الفنان أحمد سعد .القضية كانت بسبب شيك بدون رصيد أصدرته سمية الخشاب لأحمد سعد، وفشلت جميع محاولات حل المشكلة وديًا، وهو ما دفع أحمد سعد للجوء إلى القضاء.فيديوجراف| فتاة المنصورة تكشف أسرار فيديو التحرش الجماعيفيديوجراف| تفاصيل رشوة رئيس مصلحة الضرائبفيديوجراف| مواجهات أمريكا وإيران.. ماذا حدث في العراق خلال أسبوع؟