رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ أبراج العاصمة الإدارية الجديدة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال تنفيذ الأبراج بمشروع بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستمع إلى شرح حول تنفيذ الأبراج والوقت المحدد لها.





ورافق رئيس المجلس، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد كبير من المسئولين.



