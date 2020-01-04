AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ أبراج العاصمة الإدارية الجديدة

السبت 04/يناير/2020 - 02:11 م
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال تنفيذ الأبراج بمشروع بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستمع إلى شرح حول تنفيذ الأبراج والوقت المحدد لها.

ورافق رئيس المجلس، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد كبير من المسئولين.

جدير بالذكر أن شركة" CSCEC " الصينية ـ هي أكبر شركة متخصصة في مجال الأبراج ناطحات السحاب على مستوى العالم ـ تقوم بتنفيذ الأبراج بتقنيات عالية تحقق مُعدلات تنفيذ غير مسبوقة.
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ أبراج العاصمة الإدارية الجديدة
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ أبراج العاصمة الإدارية الجديدة
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ أبراج العاصمة الإدارية الجديدة
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ أبراج العاصمة الإدارية الجديدة
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ أبراج العاصمة الإدارية الجديدة
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ أبراج العاصمة الإدارية الجديدة
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ أبراج العاصمة الإدارية الجديدة
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ أبراج العاصمة الإدارية الجديدة
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ أبراج العاصمة الإدارية الجديدة
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ أبراج العاصمة الإدارية الجديدة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الإسكان يشهد بدء تنفيذ الهيكل المعدني لأعلى برج في إفريقيا

وزير الإسكان: الانتهاء من الطابق السادس بعدد من الأبراج بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية.. فيديو

وزير الإسكان يتفقد منطقة الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة

الإسكان: منطقة الأعمال بالعاصمة الإدارية نقلة كبيرة بمجال الهندسة بمصر

رئيس الوزراء من العاصمة الإدارية الجديدة: يجب الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات

رئيس الوزراء يتفقد مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة

ترشيحاتنا

مفاجأة غير متوقعة في طقس السعودية

الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار على المناطق الشمالية اليوم ..فيديو

انخفاض أسعار هيونداي اليوم في مصر بعد تراجع سعر الدولار

شاهد | أحدث ظهور لـ نيللي في عيد ميلادها

بعد إثارتها الجدل| شاهد.. شقيقة حسن الرداد في رحاب مسجد الحسين

خطأ قاسم سليماني الكارثي الذي أودى بحياته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تكشف عن أفخم سياراتها الـSUV الجديدة جينسيس gv80 2020..صور

بـ مساحة 2.4 مليون متر مربع.. السعودية تخطف الأنظار بتدشين أكبر واجهة بحرية سياحية

بفستان محتشم.. أصالة تتألق في حفلها بالرياض