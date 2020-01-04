النائبة سولاف درويش تطالب بمقاطعة المنتجات التركية

طالبت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة لمجلس النواب ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، الشعب المصري وجميع الدول العربية بمقاطعة المنتجات التركية، مؤكدة أنه يجب أن تكون هناك وقفة حقيقية من الشعوب العربية ضد الغطرسة التركية.



وقالت "درويش" -فى بيان لها- إن مقاطعة المنتجات التركية هى رسالة اعتراض واضحة موجهة من الشعب المصري للحكومة التركية.



كما طالبت النائبة، برفع أسماء الأتراك من الشوارع المصرية، لافتة إلى أنه يوجد العديد من الأسماء التركية تطلق على العدد من الشوارع المصرية وهو أمر مرفوض من قبل الشعب المصري.



كما أكدت أنه يجب أن تكون هناك حملة لتغيير أسماء الشوارع التى يطلق عليها أسماء العثمانيين.

