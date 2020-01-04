الخروبي يقترب من قيادة دجلة خلفا لليوناني تاكيس جونيس

اقترب الجزائرى مصطفى الخروبي مدرب أكاديميات وادي دجلة، من خلافة اليوناني تاكيس جونيس المدير الفنى للفريق بعد سلسلة النتائج السيئة التي حققها الفريق والهزيمة الأخيرة من فريق طلائع الجيش بنتيجة 3 / 1 فى الدورى، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر .





وتدرس إدارة وادى دجلة بجدية تعيين مصطفي الخروبى لقيادة الفريق الأول على أن يعاونه يونس سردوك مدرب فريق الـ 18 سنة بدجلة، ومن المنتظر أن تحسم إدارة النادي القرار الرسمي خلال الساعات المقبلة.



