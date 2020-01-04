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رياضة

الخروبي يقترب من قيادة دجلة خلفا لليوناني تاكيس جونيس

السبت 04/يناير/2020 - 02:05 م
تاكيس جونيس
تاكيس جونيس
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القسم الرياضي
اقترب الجزائرى مصطفى الخروبي مدرب أكاديميات وادي دجلة، من خلافة اليوناني تاكيس جونيس المدير الفنى للفريق بعد سلسلة النتائج السيئة التي حققها الفريق والهزيمة الأخيرة من فريق طلائع الجيش بنتيجة 3 / 1 فى الدورى، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر .

وتدرس إدارة وادى دجلة بجدية تعيين مصطفي الخروبى لقيادة الفريق الأول على أن يعاونه يونس سردوك مدرب فريق الـ 18 سنة بدجلة، ومن المنتظر أن تحسم إدارة النادي القرار الرسمي خلال الساعات المقبلة.

ويحتل فريق دجلة المركز الأخير في ترتيب جدول الدوري برصيد 6 نقاط من 11 مباراة ، حيث حقق الفريق الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 3 مباريات وخسر 7 مباريات، وهو ما يضع الفريق في ورطة كبيرة في جدول الدوري، وصراع القاع .
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