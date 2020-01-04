وزير الداخلية الأردني يصل القاهرة للقاء عدد من المسؤولين

وصل سلامة حماد وزير الداخلية الأردني، مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، في زيارة للبلاد يلتقي خلالها عددا من المسؤولين لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.





وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن وزير الداخلية الأردني سلامة حماد، وصل على متن طائرة خاصة، وقامت سلطات مطار القاهرة باستقباله بالصالة الحكومية بالمطار والمخصصة لكبار الشخصيات، حيث كان في استقباله فور وصوله مندوبي السفارة الأردنية بالقاهرة.





ودعت أمس الجمعة، على لسان المتحدث باسم الوزارة ضيف الله الفايز، إلى بذل كل جهد ممكن لاحتواء الأزمة وخفض التصعيد في المنطقة وذلك بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد.





وأضاف أن الأردن تتابع بقلق شديد تطورات الأوضاع في الجمهورية العراقية الشقيقة وتشدد على أهمية التعاون لحماية أمن العراق واستقراره .



