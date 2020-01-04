AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

يسبب تكدساً لصرف المرتبات.. أهالي طور سيناء يشكون قلة ماكينات الصرف الآلي

السبت 04/يناير/2020 - 11:32 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن محمد
اشتكي سكان طور سيناء خاصة الموظفين وكبار السن من قلة ماكينات الصرف الآلي للبنوك مما يضطرهم لقطع مسافات كبيرة ومواجهة التكدس والزحام الطوابير في وقت صرف المرتبات والمعاشات. 

وقالت عفاف راضي موظفة بالتربيه والتعليم وامينة المرأة بحزب مستقبل وطن إنه لابد من توفير ماكينات الصرف داخل المديريات التي يوجد بها اعداد كبيرة من الموظفين مثل الصحة والتربية والتعليم وديوان عام المحافظة حتي لا يتكدس المواطنون في طوابير امام ماكينات الصرف .

وطالب محمود العبد موظف، البنوك بتوفير سيارات صرف متنقلة بماكينات الصرف الآلي وقت صرف المرتبات لحل تلك المشكلة التي تحدث وقت صرف المرتبات .

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


يسبب تكدساً لصرف المرتبات.. أهالي طور سيناء يشكون قلة ماكينات الصرف الآلي
يسبب تكدساً لصرف المرتبات.. أهالي طور سيناء يشكون قلة ماكينات الصرف الآلي
يسبب تكدساً لصرف المرتبات.. أهالي طور سيناء يشكون قلة ماكينات الصرف الآلي
يسبب تكدساً لصرف المرتبات.. أهالي طور سيناء يشكون قلة ماكينات الصرف الآلي
يسبب تكدساً لصرف المرتبات.. أهالي طور سيناء يشكون قلة ماكينات الصرف الآلي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم: الموافقة على تركيب ماكينات صرف آلي ATM في بعض المدارس

أهالي السرو بدمياط يطالبون بتوفير ماكينة صرف آلي إضافية

موظفو سيناء يشتكون من الزحام أمام الصراف الآلي.. ونائب العريش يتقدم ببيان عاجل

شمال سيناء: توفير 5 ماكينات صراف آلي للتيسير على الموظفين

ترشيحاتنا

مقطع ساخن وعلاقة محرمة ..أمن الإسكندرية يكشف لغز العثور على جثة صيدلي مقتولا بشقته

المسماري يتوعد السراج: لن يفلت من العقاب هو وزمرته .. فيديو

طارق حامد انطرد ليه | مرتضى منصور: حكم مباراة الزمالك وأسوان شتم اللاعب

تريند الفن | حادث ابنة سامي العدل.. رقص سهير زكي بـ الاستريتش.. صور فاضحة لمذيعة MBC السابقة

صور المشاهير تثير الجدل | لينا أحمد الفيشاوي عارية | وابنة شقيق عادل إمام بـ الحجاب

عاجل .. وصول البطاقة الدولية لـ«كهربا».. واللاعب يرتدي القميص 26

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الزمالك يتوج بكأس مصر للشباب لكرة اليد ..صور

تامر حسني برفقة الجمهور الإماراتي بسبب الفلوس .. صور

بتصميم فريد.. قطار الحرمين فى السعودية يسابق الزمن