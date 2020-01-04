يسبب تكدساً لصرف المرتبات.. أهالي طور سيناء يشكون قلة ماكينات الصرف الآلي

اشتكي سكان طور سيناء خاصة الموظفين وكبار السن من قلة ماكينات الصرف الآلي للبنوك مما يضطرهم لقطع مسافات كبيرة ومواجهة التكدس والزحام الطوابير في وقت صرف المرتبات والمعاشات.





وقالت عفاف راضي موظفة بالتربيه والتعليم وامينة المرأة بحزب مستقبل وطن إنه لابد من توفير ماكينات الصرف داخل المديريات التي يوجد بها اعداد كبيرة من الموظفين مثل الصحة والتربية والتعليم وديوان عام المحافظة حتي لا يتكدس المواطنون في طوابير امام ماكينات الصرف .





وطالب محمود العبد موظف، البنوك بتوفير سيارات صرف متنقلة بماكينات الصرف الآلي وقت صرف المرتبات لحل تلك المشكلة التي تحدث وقت صرف المرتبات .





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