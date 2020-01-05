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برلمان

طلب مناقشة عامة لوزير التعليم أمام البرلمان

الأحد 05/يناير/2020 - 03:02 ص
الدكتور طارق شوقى
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
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معتز الخصوصى
قال النائب هانى أباظة ، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إنه سيتقدم بطلب مناقشة عامة أمام البرلمان للدكتور طارق شوقى وزير التعليم.

وأشار أباظة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن طلب المناقشة العامة بشأن تردى العملية التعليمية للتعليم الأساسى فى مصر ، بالإضافة إلى المطالبة بتشكيل لجنة تقصى حقائق للتنفيذ الفعلى لقانون التعليم قبل الجامعى فى القرى المصرية.

وأكد وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن هناك مشاكل واضحة فى تطبيق قانون التعليم الجديد ، خاصة فى ظل وجود نقص لعدد المدرسين فى بعض المدارس على مستوى الجمهورية خلال العام الماضى.

كان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء الماضى، على أن يعود المجلس للانعقاد، يوم الأحد الموافق 12 يناير 2020.

وشهدت الجلسة الموافقة على إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية، فضلًا عن الموافقة على تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون تنظيم الكيانات الإرهابية.

وأرجأ "عبدالعال"، مناقشة مشروع قانون الزراعة العضوية، لحين حضور وزير الزراعة، وكذلك تأجيل مناقشة قانون منادي السيارات لحين حضور وزير التنمية المحلية.
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