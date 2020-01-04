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طريقة عمل شوربة الشوفان بالذرة

السبت 04/يناير/2020 - 03:16 م
صدى البلد
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ريهام قدري
تعد شوربة الشوفان هي أفضل الأطباق البسيطة التي يمكن ان تناولها في الشتاء ولذلك نقدم لك طريقة عمل شوربة الشوفان بالذرة.

المكونات

ذرة - كوب
شوفان - نصف كوب
بصل مفروم - 1
ثوم مهروس - 4 فصوص
نعناع مفروم - ربع كوب
زيت نباتي - ملعقة كبيرة
ملح - ملعقة صغيرة
فلفل أسود مطحون - نصف ملعقة صغيرة
مرق خضار - كوبان
طريقة العمل
1- سخني الزيت في قدرٍ على النار ثمّ أضيفي البصل، النعناع والثوم.
2- قلبي المكونات حتى تذبل لحوالى 5 دقائق ثمّ أضيفي الذرة، الشوفان، مرق الخضار.
3- نكهي بالملح والفلفل الأسود المطحون وحرّكي المكونات.
4- أتركي المكوّنات حتى تنضج على نار هادئة.
5- اخلطي الشوربة في الخلاط الكهربائي حتى تصبح ناعمة ومتمازجة.
6- سخّني الشوربة من جديد ثمّ قدّميها.
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