فتاوى تشغل الأذهان.. حكم قراءة القرآن الكريم في السجود.. هل التبرع بالدم يحرم الزواج؟.. حكم ركوب الفتاة مع زميلها في السيارة وحدهما.. هل يقع الطلاق أثناء الحيض والنفاس؟.. الإفتاء توضح

فتاوى تشغل الأذهان..

حكم قراءة القرآن الكريم في السجود.. دار الإفتاء تجيب حكم ركوب الفتاة مع زميلها في السيارة وحدهما.. علي جمعة يجيب هل التبرع بالدم يحرم الزواج؟.. المفتي السابق يرد هل يقع الطلاق أثناء الحيض والنفاس؟.. الإفتاء توضح





تلقت دار الإفتاء والمؤسسات الدينية العديد من الأسئلة والاستفسارات التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وما التوجيه الشرعي الصحيح للتعامل مع ما يواجهونه من قضايا يحتاجون فيها إلى رأي الشرع من علماء الدين، وفيما يلي يستعرض«صدى البلد» أبرز هذه الفتاوى.





فى البداية.. ورد سؤال للشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عبر صفحة دار الإفتاء على الفيس بوك، مضمونه " حكم الدعاء بالأمور الدنيوية في السجود ؟ "





وقال "عويضة " في إجابته، إن هذا الرأي منسوب لبعض من الحنابلة فهم يروا أنه لا يجوز للمصلي الدعاء في السجود بأمر من أمور الدنيا، مؤكدا أن هذا كلام عار من الصحة تماما، مشيرا الى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أقرب مايكون العبد من ربه وهو ساجد" .





وتابع أمين الفتوى، أن المصلى يجوز له الدعاء بما شاء من خيري الدنيا والاخرة ولا يوجد إثم في ذلك .





ومن ثم ورد سؤال أخر مضمونة: هل من الممكن أن تركب زميلتي معي بمفردها في سيارتي لتوصيلها حيث إني محرج من ركوب زميلاتي معي في سيارتي وحدنا؟".





سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، وذلك خلال لقائه بأحد الدروس الدينية.





وأجاب "جمعة" قائلًا: إنه يجوز للمرأة الركوب مع الرجل وحدهما في السيارة إذا رُوعِيَت الضوابطُ الشرعية، لكن لا يجوز السفر بهذه الهيئة إلا لضرورةٍ أو لحاجةٍ تُنزَّل منزلة الضرورة.





وأما عن تحرج السائل فهو مسألة شخصية لا علاقة لها بالحكم الشرعي، وله أن يتحاشا ذلك بالاعتذار لزميلاته بأدبٍ وبشكلٍ لا يسيء إليه ولا إلى الدين الحنيف.





فيما قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن التبرع بالدم لا يحرم الزواج كالرضاع؛ فالتحريم من الرضاع أمر إلهي يتعلق بشؤون الزواج.





وأضاف «جمعة»، في إجابته عن سؤال تقول صاحبته، «مرض ابن جارتي مرضا شديدا وهو رضيع لم يبلغ العام مما استلزم نقل الدم له فقمت بالتبرع له بالدم لاتفاق الفصيلتين فهل يعد تبرعي هذا من الأشياء التي تحرم الزواج كالرضاع»، أن تحريم الزواج من الرضاع مسألة إلهية خاصة ، لا يقاس عليها نقل الدم و مثلها العشرة وطولها والتربية وشأنها.





وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن مثل هذه الأسباب السالفة الذكر لا علاقة لها بتحريم الزواج؛ لأن الله – سبحانه وتعالى- ألحق عمود النسب بتعبدًا إلهيًا وهو أمر الرضاعة، حتى أن العلماء قالوا " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" .





واستشهد المفتي السابق في ذلك بآية التحريم من النسب وما يتبعه من الرضاع، وهو قوله – سبحانه وتعالى-: « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا »، ( سورة النساء: الآية 23).





واختتم بأن نقل الدم لا يؤثر على الزواج، بل إن السائلة لها ثواب عظيم على قيامها بنقل الدم لهذا الرجل حين كان طفلًا بالمساهمة في علاجه وإنقاذ حياته.





بينما أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال مضمونة : هل يقع الطلاق أثناء الحيض والنفاس؟..وذلك خلال لقائه بفتوى مسجله له.



