عماد الدين حسين: مصر ستكون الرادع لأي تدخل فى المنطقة..فيديو

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن المنطقة العربية تحتوى على أكثر من مشروع سياسي ينشطون من فترة إلى أخرى، أولهم المشروع الإسرائيلي الدائم والمشروع التركي الذي يريد قيادة الدول العربية تحت لافتة السنة والإخوان، بالاضافة الى المشروع الايراني فضلا عن المشاريع الغربية العادية مثل المشروع الروسي والامريكي.



وأضاف خلال حديثه على ام بي سي مصر، أن المشروع الأساسي وهو العربي يعد أقل المشاريع تواجد بينهم بسبب انشغال كل دولة بأمورها الداخلية والخارجية وصراعاتها المختلفة.



وأضاف: أن أردوغان يعتقد بأن هذه الفترة مناسبة لتكرار ما قام به وفشل في سوريا، موضحا أن الإخوان يقفون في صف المشروع التركى، وكذلك حركة النهضة فى تونس التى تدعم المشروع عاطفيا، اما الجزائر لم يكن لها قرار واضح خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى قطر التضامنية مع المشروع التركي.



وأوضح: أن أردوغان يعتقد ان هذا الوقت المناسب لإقامة مشروعه العثماني، ولكن كل ما يدور فى عقله لن يجدى مادامت مصر مستقرة داخليا وقوية ،لأنها ستكون الدرع الرادع لكل هذه الأفكار.



وأشار: إلى أن هناك العديد من الدول التي ستكون في صف مصر على سبيل المثال "السعودية والاردن".

