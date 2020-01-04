AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عماد الدين حسين: مصر ستكون الرادع لأي تدخل فى المنطقة..فيديو

السبت 04/يناير/2020 - 03:18 م
عماد الدين حسين
عماد الدين حسين
Advertisements
قسم التوك شو
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن المنطقة العربية تحتوى على أكثر من مشروع سياسي ينشطون من فترة إلى أخرى، أولهم المشروع الإسرائيلي الدائم والمشروع التركي الذي يريد قيادة الدول العربية تحت لافتة السنة والإخوان، بالاضافة الى المشروع الايراني فضلا عن المشاريع الغربية العادية مثل المشروع الروسي والامريكي.

وأضاف خلال حديثه على ام بي سي مصر، أن المشروع الأساسي وهو العربي يعد أقل المشاريع تواجد بينهم بسبب انشغال كل دولة بأمورها الداخلية والخارجية وصراعاتها المختلفة.

وأضاف: أن أردوغان يعتقد بأن هذه الفترة مناسبة لتكرار ما قام به وفشل في سوريا، موضحا أن الإخوان يقفون في صف المشروع التركى، وكذلك حركة النهضة فى تونس التى تدعم المشروع عاطفيا، اما الجزائر لم يكن لها قرار واضح خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى قطر التضامنية مع المشروع التركي.

وأوضح: أن أردوغان يعتقد ان هذا الوقت المناسب لإقامة مشروعه العثماني، ولكن كل ما يدور فى عقله لن يجدى مادامت مصر مستقرة داخليا وقوية ،لأنها ستكون الدرع الرادع لكل هذه الأفكار.

وأشار: إلى أن هناك العديد من الدول التي ستكون في صف مصر على سبيل المثال "السعودية والاردن".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عماد الدين حسين يكشف إنجازات الدولة المصرية في المشروعات التنموية والقومية...فيديو

بعد زيارته لـ قطر.. أردوغان يتوعد بإبهار العالم

اليونان: أردوغان المنتهك الرئيسي للقانون الدولي في المنطقة

اليونان: أردوغان المنتهك الرئيسي للقانون الدولي في المنطقة

بيان شديد اللهجة من البرلمان الليبي بعد مطالبة السراج لـ أردوغان بالتدخل العسكري

جميعنا مشروع شهيد.. علاء عابد يطالب بعقد جلسه طارئة للبرلمان بسبب تركيا

ترشيحاتنا

إيران: ضرب تل أبيب و35 موقعا أمريكيا ضمن أهدافنا

شاهد | أول رد فعل من مي حلمي بعد تعرضها للإجهاض

زوجة تامر حسنى تستعرض رشاقتها فى دبى بهذه الإطلالة

حكم الصلاة على الكراسي في المسجد والكيفية الصحيحة لذلك.. البحوث الإسلامية يوضح

تصرفات مقززة.. مقطع فيديو لسيدة على متن طائرة يثير الجدل

اتحاد الكرة يمتص غضب الزمالك بإيقاف طارق سامي حكم مباراة أسوان

AdvertisementS

بعد تطبيقه رسميا.. زيادة المعاش 15% ورفع السن بقانون المعاشات الجديد في هذا الموعد

إيران: ضرب تل أبيب و35 موقعا أمريكيا ضمن أهدافنا

إلغاء حبس الفنانة سمية الخشاب بعد دفع مليون جنيه للمطرب أحمد سعد

نيابة المنصورة تقرر حبس المتهمين في واقعة التحرش بـ فتاتين 4 أيام

الصين تطرح سيارة شبيهة بـ تسلا الأمريكية في مصر.. والسعر مفاجأة (صور)

عبد الرحمن كهربا في حوار لـ صدى البلد: عانيت مثل محمد صلاح ولا أفكر بالعودة.. نجم الأهلي مثلي الأعلى

السن مجرد رقم.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ ليلى علوي في عيد ميلادها

في عداد الأموات.. تركيا تنتفض ضد أردوغان وحزبه.. تعرف على التفاصيل

عاجل.. البرلمان الليبي يصوت على إلغاء اتفاقية أردوغان والسراج

منتحلا صفة سائح| الكشف عن زيارة قاسم سليماني لـ مصر فى عهد الإخوان.. صور

رغم اعتزالها| شاهد سهير زكي ترقص بـ الاستريتش في آخر ظهور لها

صواريخ إيرانية على إسرائيل.. طهران ترد على اغتيال سليماني بهذه الطريقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد هيفاء وهبي.. نانسي عجرم بـ لون شعر جديد.. شاهد

الصين تطرح سيارة شبيهة بـ تسلا الأمريكية في مصر.. والسعر مفاجأة (صور)

هيونداي تكشف عن أفخم سياراتها الـSUV الجديدة جينسيس gv80 2020..صور