وزير الشباب والرياضة يشهد انطلاق مؤتمر استخدام التكنولوجيا وعلاقتها بدحر الإرهاب

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مؤتمر "المبادرات الشبابية باستخدام تكنولوجيا المعلومات وعلاقتها بدحر الإرهاب تحت رعاية جامعة الدول العربية والذى يقام خلال الفترة من 4 حتى 6 يناير الجاري بمقر الجامعة بحضور مجموعة من الوزراء وممثلى البعثات الدبلوماسية، ولفيف من المفكرين والأدباء والمتخصصين في الدراسات السياسية والشئون الدينية.





واستهل "صبحى"، كلمته بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع المشاركين، مشيرا إلى أن المؤتمر يؤكد حرص الوزارة على الارتقاء بالمساهمات الشبابية في شتى مجالات البناء والتنمية و منها قضية مواجهة الإرهاب والتطرف في المؤتمر الذي يقام تحت شعار "المبادرات الشبابية باستخدام تكنولوجيا المعلومات وعلاقتها بدحر الإرهاب".





وأشار إلى أن الاستراتيجيةِ التي تبنتها القيادة السياسية المصرية في هذا الشأن والتي ارتكزت بالأساس على تحليلِ السياساتِ، ووضع التشريعات، وتطويع العديد من الآليات المتعلقةِ بمواجهة الإرهاب والتطرف حظيت بتأييدٍ المجتمع الدولى الذى أدرك في النهاية ضرورة تضافُرِ كافة الجهود وتعاون جميعِ الدول والمنظمات والمؤسسات والأفراد للقضاءِ على تلك الآفة، الأمر الذى جعل من مصر صاحبة الخبرة والريادة والسبق فى مواجهة كافة أوجه الإرهاب والتطرف.





واكد أن الشباب المصرى لم يكن بعيدًا عن تلك الأحداث ، بل كانت مساهماته واضحة ولا تحتمل اللبس أو التأويل في شأن التصدى والمواجهة ودحر آفة الإرهاب والتطرف بشتى صوره وأشكاله ، فجاءت في المقدمة تلك التضحيات الجليلة التي قدمها شباب مصر من القوات المسلحة المصرية والشرطة الباسلة في كافة ميادين المواجهة ، ومن ثم كان لإخوانهم من شباب مصر وفتياتها في كافة مناحى العمل المدنى دورًا مساندًا وداعمًا لهم باستخدام مختلف الوسائل منها تلك المبادرات الشبابية المرتكزة على استخدامات تكنولوجيا المعلومات.





وواصل قائلا انه فى ضوء توجيهات الرئيس "أصبحنا ندرك يقينًا أن تعظيم دور الشباب وتفعيل مساهماتهم فى مختلف المجالات أمرًا حتميًا لا غني عنه في شتي مناحي البناء والتنمية ولا سيما تلك المتعلقة بمواجهة آفة التطرف والإرهاب ، انطلاقًا من إيماننا بكونهم قوةً مبدعةً خلاقة لديها من القدراتِ والإمكاناتِ ما يؤهلها عن جدارةِ واستحقاقِ كاملِ لتحملَ المسئوليةِ والمشاركة بفاعلية في صياغة الحاضر وبناء المستقبل".





ولفت إلى أن الاستراتيجية المصرية لم تغفل الدولة المصرية و دور الرياضة والرياضيين من خلال تعظيم دور القدوة الرياضية والعمل على نشر أخلاقيات اللعبات الرياضية بين أوساط النشء والشباب، فضلًا عن توفير البرامج الرياضية الهادفة التي تسهم في الاستثمار الجيد لأوقات الفراغ لدى الشباب ، ووضع الآليات والأطر المعنية بالاستثمار الأمثل للمنشآت الشبابية والرياضية التي يستنفد فيها الشباب طاقاتهم بشكل يفيد المجتمع ، ونعمل أيضًا على فتح المجال لإطلاق قدرات الشباب في الأنشطة الفنية والعلمية والثقافية ، الي جانب تدريبهم على برامج الحوار وقبول الآخر والمحافظة علي الهوية الوطنية وتراثنا الحضاري والتاريخي المشرف.





ويتضمن المؤتمر ثماني جلسات نقاشية للحديث حول مجموعة من المحاور الرئيسية تتمثل فى "دور المؤسسات الدينية فى مواجهة الإرهاب والتطرف، الأسرة والتعليم والإعلام – التنشئة كأساس فى محاصرة التطرف، التكنولوجيا بين خدمة الإرهاب ومواجهته، الإرهاب والشباب – آليات تنمية القدرات التكنولوجية فى مواجهة التطرف والإرهاب، دور القوى الناعمة فى مواجهة الإرهاب والتطرف، دور مؤسسات المجتمع المدني فى مواجهة الإرهاب والتطرف"، بالإضافة إلى عرض أبرز المبادرات الشبابية المشاركة فى فعاليات المؤتمر.



