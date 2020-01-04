رفع درجة الاستعداد والطوارئ بالمحافظات لمواجهة سقوط الأمطار.. صور

تتابع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية الإجراءات التى اتخذتها الأجهزة التنفيذية بكافة محافظات الجمهورية لمواجهة سقوط الأمطار بالتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات والتأكد من تواجد وانتشار فرق الطوارئ والتدخل السريع واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين وتجنب حدوث أى مخاطر .

وذلك في ضوء متابعة وزارة التنمية المحلية لموجة الطقس وسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الذي تشهده بعض المحافظات.

ووجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، كافة المحافظات بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد والطوارئ خاصة التي تشهد سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة لسرعة التعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار، وطالب الوزير في اتصالات هاتفية أجراها مع عدد من المحافظين بالاستمرار في اتخاذ كافة التدابير و الإجراءات اللازمة لمواجهة سقوط الأمطار حرصًا على سلامة المواطنين.





كما طالب وزير التنمية المحلية المحافظات بمتابعة الأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية والتأكد من جاهزية المعدات وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور الميدانى على أماكن تجمع مياه الأمطار والتنبيه على شركات مياه الشرب والصرف الصحى باستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى.





وأضاف شعراوي أن غرفة عمليات الوزارة قامت اليوم السبت برصد ومتابعة الأحوال الجوية وسقوط الأمطار التي شهدتها بعض المحافظات، لافتًا إلي أن محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط والمنوفية والبحيرة شهدت سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة علي أنحاء كثيرة بها، كما تشهد باقي المحافظات سقوط أمطار خفيفة ولم تتسبب في حدوث أي تجمعات للمياه ، وأكد شعراوي أن غرفة العمليات تواصلت مع المحافظات التي تشهد تجمعات وتراكم المياه لمتابعة أعمال شفط المياه بالتنسيق مع القطاعات الخدمية المعنية لمنع إعاقة حركة المرورية وحركة سير المواطنين .





وطالب الوزير من كافة المحافظات باستمرار الاستعداد التام لمواجهة أى طوارىء خلال 48 ساعة القادمة لحين عودة الاستقرار في الأحوال الجوية ، والتأكيد علي استمرار رفع كفاءة جميع محطات الصرف الصحي على مستوى المحافظات والتى تعمل بكامل طاقتها والاستعداد لحل أي مشكلة تتعرض لها المحطات وباسرع وقت واعلى كفاءة مع إمكانية التنسيق بين المحافظات المجاورة عند حدوث أي أزمة .



