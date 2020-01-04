أمين مجلس وزراء الداخلية العرب: الإرهاب لا دين ولا عرق ولا حدود له..صور

واصلت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الاحتفاء للعام الثاني بالمبادرة الرائدة "الأسبوع العربي للتوعية بمخاطـر التطرف والإرهاب" والذي يصـادف الأسبوع الأول من شهـر يناير لعام 2020م.





ويأتي ذلك انطلاقا من رؤية وزراء الداخلية العرب الداعمة والمشجعة لِـكافـة المبادرات والجهود العربية التي تهدف إلى تحصين المجتمع العربي من آفة التطرف والإرهاب ورفع مستوى الوعي لدى أفراده منعا للانخراط في أعمال قد تهدد الأمن الوطني والإقليمي.





وأكد الدكتور محمد بن علي كومـان الأمين العـام لمجلس وزراء الداخلية العرب، ان هذا الأسبوع يمثل فرصة للتذكير بمخاطر التطرف والإرهاب وما ينتج عنه من تهديد للسلم المجتمعي وما يترتب عليه من خسـائر فادحـة في الأرواح والممتلكات وآثاره السلبية نفسيا واجتماعيا، والتي امتدت إلى استهداف دور العبادة من مساجد وكنائس.





وأضاف أن الإرهاب لا دين ولا عرق ولا حدود له، فهو مخالف لكافة الأديان السماوية والفطرة البشرية السليمة وخير دليل على ذلك حادثة استهداف جمع من المصلين في نيوزلندا في 15 مارس 2019م، أثناء صلاة الجمعة مما نجم عنه مقتل 50 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين.





وأشار إلى أن الظرف الراهن وما تمر به منطقتنا العربية من عدم استقرار يحتم علينا تكثيف وتوحيد الجهود الرامية إلى تحصين مجتمعاتنا العربية من خلال التعريف بالدعاية الإرهابية ومواجهة خطاب الجماعات الإرهابية وإيجاد برامج وطنية وقائية بمشاركة كافة مؤسسات الدولة المعنية لنبذ الأفكـار المتطرفة وخطابات الكراهية، وتشجيع الخطاب الذي يتسم بالوسطية والاعتدال وأن نهيأ كافة الظروف المناسبة لاستقرار مجتمعاتنا، والعمل على تعزيز دور الأسرة في الأمن الفكري وتوعيتها بمؤشرات التطرف حتى لا يقع أفرادها ضحية للدعاية الإرهابية.





واوضح الدكتور كومان أن مجلس وزراء الداخلية العرب يولي عناية فائقة لمواجهة مخاطر التطرف و الإرهاب، انطلاقا من قيمه ومبادئه الرئيسة القائمة على تعزيز الأمن العربي المشترك وحماية المواطن العربي من مختلف المخاطر المحتملة.





ولفت إلى أن المجلس أصدر قرارا بإنشاء مكتب عربي لمكافحة التطرف والإرهاب ومقره بالرياض، بغية توحيد وتنسيق الجهود العربية في هذا المجال، إضافة إلى إطلاق مبادرة رائدة بالاحتفـاء بأسبوع عربي للتوعيـة بمخـاطر التطـرف والإرهـاب يكون في الأسبوع الأول من شهر يناير من كل عـام.



