انتهاء استعدادات تأمين تصفيات كرة الطائرة رجال بالقاهرة

أنهت الجهات المعنية استعداداتها لتصفيات الكرة الطائرة للرجال في ستاد القاهرة الدولي بالصالة المغطاة رقم 2 التي تنطلق 7 يناير المقبل بحضور الجماهير.





وتتولى الشركة الإفريقية للأمن والحراسة، تأمين البطولة من الداخل والخارج، بإشراف اللواء محمد نبيل الدسوقي رئيس مجلس الإدارة واللواء محمود طاهر العضو المنتدب، وسط استعدادات أمنية مكثفة، للخروج بالتصفيات بشكل يليق باسم وحضارة مصر.





وكشف اللواء هشام زيد، بالشركة الإفريقية للأمن والحراسة، عن خطة التأمين، مؤكدًا أنه سيتم تسهيل إجراءات التفتيش والدخول والتأمين للاعبين والحكام والجماهير، في أسرع وقت، للخروج بالتصفيات بشكل مشرف، أملين أن يلحق منتخب مصر للشباب للكرة الطائرة بمنتخب الشباب لكرة القدم بطوكيو.



