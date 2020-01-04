11 لاعبا دفعة واحدة | أبرز الغائبين عن قائمة الزمالك أمام طنطا

شهدت قائمة الزمالك أمام طنطا فى الجولة الـ 12 لبطولة الدوري الممتاز والمقرر لها الخامسة مساء غد الأحد باستاد غزل المحلة مفاجآت بالجملة.





واستعان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير للزمالك بثلاثى الناشئين أحمد عيد وحسام عبدالمجيد وعلاء يحيى فى قائمة الزمالك المرشحة لمباراة طنطا غدا بجانب استعادة خدمات عبدالله جمعة الظهير الأيسر عقب تعافيه من الإصابة التى أبعدته عن مباريات الفريق الأبيض الأخيرة.





ويغيب عن الزمالك لمواجهة طنطا كلا من: طارق حامد وفرجاني ساسي للإيقاف محمود عبد العزيز للإصابة وشيكابالا وحازم إمام و محمد عنتر ، ومحمد أبو جبل ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي ومصطفى محمد ومحمود حمدى الونش لحصولهم على راحة من قبل الجهاز الفني.





وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة طنطا غدا الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية عشر بالدوري الممتاز.





وضمت قائمة الفريق كل من :-





- حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمد فتحي.





- خط الدفاع : محمد عبدالغني - محمد عبد السلام- حسام عبدالمجيد - أحمد عيد - عبد الله جمعة - علاء يحيى.





- خط الوسط : محمد حسن - احمد زيزو - يوسف أوباما - محمد اوناجم - مصطفي فتحي - كريم بامبو - اشرف بن شرقي - اسلام جابر - امام عاشور.





- خط الهجوم : عمر السعيد



