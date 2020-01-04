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حوادث

ضبط المتهم بقتل فرد أمن بأحد المستشفيات بالجيزة

السبت 04/يناير/2020 - 03:35 م
ضبط المتهم بقتل فرد
ضبط المتهم بقتل فرد امن باحدى المستشفيات بالجيزة
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مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب واقعة مقتل أحد الأشخاص بالجيزة.

البداية عندما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بحدوث مشاجرة بمنطقة الكيت كات دائرة قسم شرطة إمبابة بين (فرد أمن بإحدى المستشفيات، وزوج شقيقة زوجته يعمل فرد أمن بشركة) لمعاتبه الثانى للأول لقيامه بالتعدى على زوجته بالضرب لخلافات مالية بينهما ، فأطلق خلالها الثانى عيارًا من طبنجة كانت بحوزته تجاه الأول فأصابه بعيار أسفل العين وأودى بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته (السلاح النارى المستخدم - طلقتان من ذات العيار) ، وبسؤال شاهدى رؤية أيدا ذلك.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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