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حوادث

ضبط صاحب شركة نصب على عدد من الشباب بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج

السبت 04/يناير/2020 - 03:43 م
ضبط صاحب شركة نصب
ضبط صاحب شركة نصب على عدد من الشباب بزعم تسفيرهم للعمل
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مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالاشتراك مع آخر فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم.

البداية عندما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا من (10 مواطنين - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية) بقيام شخصين (مالك شركة سياحة بدون ترخيص - مقيم بالدقهلية - سبق إتهامه والحكم عليه فى عدد 8 قضايا ما بين "سرقة ، ضرب ، خيانة أمانة ، تبديد" ، مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص كائنة بدائرة مركز شرطة قوص بمحافظة قنا - ومقيم بذات الناحية) بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على الشباب راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (96,000 ستة وتسعون ألف جنيه) بزعم تدبير فرص عمل لهم بإحدى الدول الأفريقية بموجب تأشيرات دخول تلك الدولة "مزورة".. إلا أنهما لم يلتزما بذلك وإمتنعا عن رد المـبالغ المالية المستـولى عليها من الشاكين .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مالك شركة السياحة وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع مالك شركة إلحاق العمالة بالخارج .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
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