الأمن ينهي استعداداته لتأمين مباراة طنطا والزمالك باستاد غزل المحلة.. صور

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم جولة تفقدية أجراها اللواء محمود حمزه مدير الأمن لتفقد تنفيذ الخطة الأمنية لتأمين فعاليات مباراة كرة القدم بين فريقي طنطا والزمالك غدا والمقامة علي أرضية استاد غزل المحلة في الدوري العام.





وشدد "حمزة"، في تعليماته إلي الكوادر والقيادات الأمنية ومأموري الاقسام ومراكز الشرطة علي ضرورة المرور ميدانيا على كافة الخدمات وتفعيل هيبة الدولة وحسن معاملة المواطنين .





كما وجه مدير الأمن اللواء حازم الدهبي حكمدار مركزي المحلة وسمنود بالضرورة احكام تأمين الكنائس ودور العبادة والمؤسسات الحكومية تزامنا مع احتفالات الاخوة الأقباط بأعياد الميلاد.





وأشار مدير الأمن الي ضرورة ارتداء الأفراد السديري الواقي والتأكد من سلامة البوابات الإلكترونية وصفارات الانذار بها وتشغيل كافة كاميرات مراقبة في الأماكن الحيوية.



