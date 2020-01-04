العناية الإلهية تنقذ المطرب أكمل من حادث مروع.. صور

نشر المطرب أكمل صورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يكشف فيها عن تعرضه إلى حادث بسيارته وأن العناية الإلهية أنقذته.



وعلق أكلم على الصور قائلا: "قدر الله وما شاء فعل.. معرفش طلعت من الحادثة دي سليم إزاي، الحمد لله والشكر لله".



واتضح من الصورة تهشم السيارة بشكل كبير ونقل الى المستشفى ليجرى بعض الفحوصات للاطمئنان على نفسه وتبين أنه بحالة جيدة.



يذكر أن أكمل ابتعد عن الغناء بسبب أزمات إنتاجية، بسبب عقد الاحتكار، الأمر الذي جعله يعاني من حالة اكتئاب، وزاد وزنه لـ135 كيلو، ومن بين أغانيه: "هيموت"، "أوصافها"، "أناني"، "إبعد عني".