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رياضة

إبراهيم أبو زيد مديرا فنيا لفريق جولدي خلفا لـ أحمد عيد

السبت 04/يناير/2020 - 03:42 م
هاني سعيد
هاني سعيد
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عبدالله هشام
قرر هاني سعيد رئيس نادي جولدي تعيين إبراهيم أبو زيد في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا لـ أحمد عيد نجم الزمالك السابق الذي تقدم باستقالته.

وجاء الجهاز الفني المعاون لـ ابراهيم أبو زيد المدير الفني كلا من نهاد حجاج مدير الكرة ومدرب عام، علاء الطيار مدرب عام، ومعتز عبدالحميد مدرب عام ومحلل للأداء الفني، احمد السفاح مدرب حراس، أسامة حليم مدير إداري، محمد تميم مدرب، وممدوح رزق طبيب، محمد عبدالباسط أخصائي تأهيل.

ويحتل فريق جولدي المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعة الجيزة بدوري القسم الثالث برصيد 29 نقطة.
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