إصابة 8 أشخاص في 3 حوادث طرق بالبحيرة

تسبّب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بمحافظة البحيرة ، فى وقوع 3 حوادث طرق متفرقة بالدلنجات أسفرت عن إصابة 8 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور وتم نقل المصابين للمستشفيات المركزية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج .





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة 3 بلاغات بوقوع حوادث تصادم وانقلاب وكان البلاغ الاول من مركز شرطة الدلنجات يفيد بوقوع بوقع حادث انقلاب توك توك بطريق قرية المسين أسفر عن أصابة 4 .





وافاد البلاغ الثانى وقوع حادث تصادم بين سيارتى ملاكي ونقل بطريق كوم زمران- الدلنجات، أسفر عن إصابة شخصين .





وكان البلاغ الثالث عن إصابة شخصين ، إثر اثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل بسبب سوء حالة الطقس ،وتم نقل المصابين للمستشفيات المركزية لتلقى العلاج اللازم.



