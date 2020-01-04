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حوادث

إصابة 8 أشخاص في 3 حوادث طرق بالبحيرة

السبت 04/يناير/2020 - 04:45 م
صورة أرشيفية - حادث
صورة أرشيفية - حادث
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جمالات الدمنهوري
تسبّب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بمحافظة البحيرة ، فى وقوع 3 حوادث طرق متفرقة بالدلنجات أسفرت عن إصابة 8 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور وتم نقل المصابين للمستشفيات المركزية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج .

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة 3 بلاغات بوقوع حوادث تصادم وانقلاب وكان البلاغ الاول من مركز شرطة الدلنجات يفيد بوقوع بوقع حادث انقلاب توك توك بطريق قرية المسين أسفر عن أصابة 4 .

وافاد البلاغ الثانى وقوع حادث تصادم بين سيارتى ملاكي ونقل بطريق كوم زمران- الدلنجات، أسفر عن إصابة شخصين .

وكان البلاغ الثالث عن إصابة شخصين ، إثر اثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل بسبب سوء حالة الطقس ،وتم نقل المصابين للمستشفيات المركزية لتلقى العلاج اللازم.

وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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