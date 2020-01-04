طالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته.. العربي الأوروبي يدين تدخل تركيا في ليبيا

قال الحقوقي ايمن نصري، رئيس المنتدى العربي الاوروبي للحوار وحقوق الانسان بجنيف، ان التواجد التركي على الأراضي الليبية انتهاك واضح وصريح لكل المواثيق الدولية والأممية لما سوف يترتب عليه حدوث عدد كبير من التجاوزات والانتهاكات الحقوقية والإنسانية سيدفع ثمنها المواطن الليبي جراء احتمالية نشوب حرب تهدد بشكل كبير الأمن والسلم وتعقد الموقف السياسي والحقوقي في ليبيا.





وأكد "نصري"، في بيان له، ان التدخل الهدف منه هو إحداث حاله من الفراغ الأمني لتهديد دول الجوار الليبي والتي لها خلافات من النظام التركي وعلى رأسها الدولة المصرية وهي ما يعتبر محاولة واضحة لإحداث حالة من الفراغ الأمني في مصر وهي محاولة لتصفية خلافات سياسية مع الجانب المصري من خلال التدخل في الشأن الليبي دون وجه حق.





وأضاف أن النظام التركي أصبح لا يستحي من استخدام الجماعات الإرهابية لتحقيق مصالحه وعلى رأسهم داعش ويسعي أردوغان بشكل كبير لإعادة تمركز قوات داعش التي استخدمها في شمال سوريا لاستخدامها مرة أخري في ليبيا وهي بمثابة حرب بالوكالة تعيد إحياء دور الجماعات الإرهابية في دول شمال افريقيا بعد ما استطاع المجتمع الدولي القضاء عليها في سوريا والعراق .





وأشار نصري إلى أنه مازال هناك صمت سياسي وحقوقي واضح من المجتمع الدولي يتطلب تحرك سريع من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لرصد الانتهاكات المزمع حدوثها نتيجة هذا التدخل العسكري التركي لرصد التجاوزات والانتهاكات وتقديمها للمجلس الدولي لحقوق الإنسان وعدم تكرار الخطأ الذي حدث في الاجتياح العسكري التركي لشمال سوريا والذي شهد عدد كبير من الانتهاكات والتجاوزات في حق الشعب الكردي ولم تتحرك المنظمات الحقوقية بالشكل السليم للقيام بعملية الرصد والتوثيق لهذه الجرائم .





وأوضح أنه على الدول الكبري التدخل السريع والحاسم لنزع فتيل الأزمة في ليبيا وإجبار الأطراف المتنازعة الجلوس على طاولة المفاوضات مع حتمية فرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على الجانب التركي لإجباره على الخروج من الأراضي الليبية على غرار ما حدث في شمال سوريا بشرط أن يكون هذا التحرك الدولي بهدف إحلال السلم والأمن في المنطقة وغير مشروط بالحصول أي نوع من المكاسب سواء كانت سياسية أو اقتصادية.



