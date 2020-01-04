تريند الفن | حادث ابنة سامي العدل.. رقص سهير زكي بـ الاستريتش.. صور فاضحة لمذيعة MBC السابقة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، التي حقق بعضها قراءات عالية.. نستعرض أبرز ما جاء فيها:
رغم اعتزالها| شاهد سهير زكي ترقص بـ الاستريتش في احدث ظهور لها
تحتفل اليوم السبت 4 يناير، الراقصة سهير زكي، بعيد ميلادها الـ 74، إذ ولدت بمدينة المنصورة في مثل هذا اليوم من عام 1945، وهي واحدة من أنجح فنانات عصرها لما تمتلكه من مواهب وقدرات فنية بأدائها الراقي المبتكر الجديد.
بعد صورها الفاضحة| اختفاء المذيعة المغربية مريم سعيد
اختفت المذيعة المغربية مريم سعيد، من على منصات السوشيال ميديا، فلم تشارك بأي تعليق أو صور أو تفاعلات أخرى، عبر أي من حساباتها أو صفحاتها على السوشيال ميديا.
ابنة سامي العدل تتعرض لحادث سيارة وتدخل المستشفى
نشرت الاستايلست رشا ابنة الفنان الراحل سامى العدل صورا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن تعرضها إلى حادث سير بسيارتها.
رغم اعتزالها| شاهد سهير زكي ترقص بـ الاستريتش في احدث ظهور لها
تحتفل اليوم السبت 4 يناير، الراقصة سهير زكي، بعيد ميلادها الـ 74، إذ ولدت بمدينة المنصورة في مثل هذا اليوم من عام 1945، وهي واحدة من أنجح فنانات عصرها لما تمتلكه من مواهب وقدرات فنية بأدائها الراقي المبتكر الجديد.
بعد صورها الفاضحة| اختفاء المذيعة المغربية مريم سعيد
اختفت المذيعة المغربية مريم سعيد، من على منصات السوشيال ميديا، فلم تشارك بأي تعليق أو صور أو تفاعلات أخرى، عبر أي من حساباتها أو صفحاتها على السوشيال ميديا.
ابنة سامي العدل تتعرض لحادث سيارة وتدخل المستشفى
نشرت الاستايلست رشا ابنة الفنان الراحل سامى العدل صورا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن تعرضها إلى حادث سير بسيارتها.