AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تريند الفن | حادث ابنة سامي العدل.. رقص سهير زكي بـ الاستريتش.. صور فاضحة لمذيعة MBC السابقة

السبت 04/يناير/2020 - 05:02 م
تريند الفن
تريند الفن
Advertisements
سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، التي حقق بعضها قراءات عالية.. نستعرض أبرز ما جاء فيها:

رغم اعتزالها| شاهد سهير زكي ترقص بـ الاستريتش في احدث ظهور لها
تحتفل اليوم السبت 4 يناير، الراقصة سهير زكي، بعيد ميلادها الـ 74، إذ ولدت بمدينة المنصورة في مثل هذا اليوم من عام 1945، وهي واحدة من أنجح فنانات عصرها لما تمتلكه من مواهب وقدرات فنية بأدائها الراقي المبتكر الجديد.

بعد صورها الفاضحة| اختفاء المذيعة المغربية مريم سعيد
اختفت المذيعة المغربية مريم سعيد، من على منصات السوشيال ميديا، فلم تشارك بأي تعليق أو صور أو تفاعلات أخرى، عبر أي من حساباتها أو صفحاتها على السوشيال ميديا.

ابنة سامي العدل تتعرض لحادث سيارة وتدخل المستشفى
نشرت الاستايلست رشا ابنة الفنان الراحل سامى العدل صورا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن تعرضها إلى حادث سير بسيارتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موجز السوشيال ميديا: هجوم شديد على راغب علامة بسبب نهى.. أنقذوا الزمالك من الشحاتة والفضيحة

المطربة الأمريكية جينيفر جراوت ترتدي الحجاب.. فيديوهات فاضحة لفنانة شهيرة.. ابنة شقيق عادل إمام تتحدث عنه

بعد صورها الفاضحة| اختفاء المذيعة المغربية مريم سعيد

ترشيحاتنا

الوحدة السعودي يكشف حقيقة اقترابه من ضم وليد أزارو

فساد في الأرض.. أول تعليق من هيئة كبار العلماء على التدخل الخارجي في ليبيا

في عداد الأموات.. تركيا تنتفض ضد أردوغان وحزبه.. تعرف على التفاصيل

ابنة سامي العدل تتعرض لحادث سيارة وتدخل المستشفى

علامات المرض تظهر على إليسا مرة أخرى ..صور

رغم اعتزالها| شاهد سهير زكي ترقص بـ الاستريتش في آخر ظهور لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتصميم فريد.. قطار الحرمين فى السعودية يسابق الزمن

العناية الإلهية تنقذ المطرب أكمل من حادث مروع.. صور

بعد هيفاء وهبي.. نانسي عجرم بـ لون شعر جديد.. شاهد