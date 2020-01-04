موجز البلد | عيد ميلاد ليلى علوي ونيللي.. أول قرار في قضية فتاة المنصورة.. براءة سمية الخشاب

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من أهم الأخبار، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
وجاء من بين أهم الأخبار، احتفال الفنانة ليلى علوي والفنانة نيللي بعيد ميلادهما، وشاركهم فيه مجموعة من النجوم، لمزيد من التفاصيل حول العمر الحقيقي لـ ليلى علوي، وعمر نيللي
قضت محكمة جنح الدقي، بقبول المعارضة المقدمة من جانب الفنانة سمية الخشاب على حكم حبسها 3 سنوات، وإلغاء الحكم الصادر ضدها في اتهامها في قضية شيك بدون رصيد لصالح طليقها المطرب أحمد سعد، ولمزيد من التفاصيل حول القضية.
ومن خلال الفيديوجراف التالي تعرف على باقي أهم الأخبار.
وجاء من بين أهم الأخبار، احتفال الفنانة ليلى علوي والفنانة نيللي بعيد ميلادهما، وشاركهم فيه مجموعة من النجوم، لمزيد من التفاصيل حول العمر الحقيقي لـ ليلى علوي، وعمر نيللي
أمر المستشار إيهاب عطوة رئيس نيابة أول المنصورة، تحت إشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة، اليوم السبت حبس المتهمين بالتحرش بفتاتين ٤ ايام على ذمة التحقيقات، ولمزيد من التفاصيل حول قضية تحرش جماعي بفتاة المنصورة.
قضت محكمة جنح الدقي، بقبول المعارضة المقدمة من جانب الفنانة سمية الخشاب على حكم حبسها 3 سنوات، وإلغاء الحكم الصادر ضدها في اتهامها في قضية شيك بدون رصيد لصالح طليقها المطرب أحمد سعد، ولمزيد من التفاصيل حول القضية.
ومن خلال الفيديوجراف التالي تعرف على باقي أهم الأخبار.