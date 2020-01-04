بسبب الطقس.. انهيار أجزاء من عقار 3 طوابق بالإبراهيمية في الإسكندرية..صور

أدت موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي تضرب الإسكندرية في الوقت الحالي في انهيار أجزاء من عقار مكون من 3 طوابق بشارع اللاجتيه بمنطقة الإبراهيمية، وسط الإسكندرية، اليوم السبت، دون حدوث إصابات.



وتلقت غرفة عمليات حى وسط الإسكندرية، بلاغًا يُفيد بسقوط أجزاء من عقار بشارع اللاجتيه التجاري رئيس الحي ومسئولي الحي إلى موقع الحادث.



وتبين من المعاينة، سقوط أجزاء من الطابق الأخير في العقار المكون من ثلاثة طوابق، خال من السكان، دون حدوث إصابات أو أضرار بالعقارات المجاورة له.



وقامت لجنة تابعة لحي وسط بالانتقال وإزالة الأجزاء المعلقة التي تمثل خطورة على المارة والعقارات المجاورة وتم اإتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة.



وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.