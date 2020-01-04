صور المشاهير تثير الجدل | لينا أحمد الفيشاوي عارية | وابنة شقيق عادل إمام بـ الحجاب

حالة كبيرة من الجدل أثيرت خلال الفترة الأخيرة، بسبب صور المشاهير التي نشروها عبر السوشيال ميديا، فاشتعل الجدل بين المتابعين بسببها من خلال التعليقات على الصورة، ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي تلك الصور.
تؤدي مناسك العمرة | شاهد ابنة شقيق عادل إمام تلمس الكعبة المشرفة
نشرت نور عصام إمام - ابنة شقيق الزعيم عادل إمام، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها تلمس الكعبة المشرفة خلال أدائها مناسك العمرة خلال الفترة الحالية.
اللي بيقلع بيتشهر.. تعليقات صادمة لـ لينا أحمد الفيشاوي على صورتها العارية
أثارت "لينا"، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، لليوم الثاني على التوالي، حالة من الجدل بعدما نشرت أمس صورة عارية الصدر عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، لتصدم متابعيها وجمهور والدها.
وتلقت لينا أحمد الفيشاوي، آلاف التعليقات على صورتها التي نشرتها أمس الأحد، ما شكل حالة كبيرة من الجدل بسبب التعليقات على الصورة.
بعد الصورة العارية.. أول قرار من هند الحناوي والدة لينا الفيشاوي
كشفت هند الحناوي، والدة لينا، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، عن أوا قرار سوف تتخذه في شهر يناير 2020.
هيفاء وهبي تشعل حفلها الثاني في رأس السنة بإطلالة أكثر إثارة.. صور
أحيت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ثاني حفلاتها في رأس السنة داخل أحد فنادق القاهرة، بإطلالة أكثر إثارة مرتدية سواريه قصيرًا خطف أنظار الجميع.
تؤدي مناسك العمرة | شاهد ابنة شقيق عادل إمام تلمس الكعبة المشرفة
نشرت نور عصام إمام - ابنة شقيق الزعيم عادل إمام، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها تلمس الكعبة المشرفة خلال أدائها مناسك العمرة خلال الفترة الحالية.
اللي بيقلع بيتشهر.. تعليقات صادمة لـ لينا أحمد الفيشاوي على صورتها العارية
أثارت "لينا"، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، لليوم الثاني على التوالي، حالة من الجدل بعدما نشرت أمس صورة عارية الصدر عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، لتصدم متابعيها وجمهور والدها.
وتلقت لينا أحمد الفيشاوي، آلاف التعليقات على صورتها التي نشرتها أمس الأحد، ما شكل حالة كبيرة من الجدل بسبب التعليقات على الصورة.
بعد الصورة العارية.. أول قرار من هند الحناوي والدة لينا الفيشاوي
كشفت هند الحناوي، والدة لينا، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، عن أوا قرار سوف تتخذه في شهر يناير 2020.
هيفاء وهبي تشعل حفلها الثاني في رأس السنة بإطلالة أكثر إثارة.. صور
أحيت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ثاني حفلاتها في رأس السنة داخل أحد فنادق القاهرة، بإطلالة أكثر إثارة مرتدية سواريه قصيرًا خطف أنظار الجميع.