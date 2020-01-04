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فن

صور المشاهير تثير الجدل | لينا أحمد الفيشاوي عارية | وابنة شقيق عادل إمام بـ الحجاب

السبت 04/يناير/2020 - 06:01 م
صور المشاهير تثير
صور المشاهير تثير الجدل
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سعيد فراج
حالة كبيرة من الجدل أثيرت خلال الفترة الأخيرة، بسبب صور المشاهير التي نشروها عبر السوشيال ميديا، فاشتعل الجدل بين المتابعين بسببها من خلال التعليقات على الصورة، ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي تلك الصور.

تؤدي مناسك العمرة | شاهد ابنة شقيق عادل إمام تلمس الكعبة المشرفة
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اللي بيقلع بيتشهر.. تعليقات صادمة لـ لينا أحمد الفيشاوي على صورتها العارية
أثارت "لينا"، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، لليوم الثاني على التوالي، حالة من الجدل بعدما نشرت أمس صورة عارية الصدر عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، لتصدم متابعيها وجمهور والدها.

وتلقت لينا أحمد الفيشاوي، آلاف التعليقات على صورتها التي نشرتها أمس الأحد، ما شكل حالة كبيرة من الجدل بسبب التعليقات على الصورة.

بعد الصورة العارية.. أول قرار من هند الحناوي والدة لينا الفيشاوي
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هيفاء وهبي تشعل حفلها الثاني في رأس السنة بإطلالة أكثر إثارة.. صور
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