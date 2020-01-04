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محافظات

قافلة طبية بمركز يوسف الصديق بالفيوم .. اعرف التخصصات

السبت 04/يناير/2020 - 04:52 م
قافلة طبية بمركز
قافلة طبية بمركز يوسف الصديق بالفيوم
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نبيل أبو السعود
أعلنت محافظة الفيوم عن توقيع الكشف الطبي على 804 مرضى في اليوم الأول من القافلة الطبية المجانية التي تنظمها مديرية الشئون الصحية، بقرية "الفقي" بمركز يوسف الصديق، والتي بدأت اليوم السبت، وتستمر حتى غدًا، وذلك في إطار خطة المحافظة لتقديم الخدمات الصحية في القرى والنجوع المحرومة من الخدمات الطبية.

قالت الدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم إن القافلة تقدم الخدمات الطبية في الوحدة الصحية بالقرية، وذلك في تخصصات "الباطنة، الجراحة، الجلدية، أطفال، تنظيم أسرة، رمد، أسنان، نساء وتوليد"، مشيرةً أنه يتم توقيع الكشف الطبي، وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، وصرف العلاج للمرضى في جميع التخصصات بالمجان.

وأضافت أنه يتم تنفيذ حملات تنظيم الأسرة بالمجان لأهالي القرى، من خلال الرائدات الريفيات، في إطار توجيهات محافظ الفيوم لجميع القطاعات بالتصدي لمشكلة الزيادة السكانية التى تلتهم مخرجات التنمية.

وكشفت "هاشم" عن توقيع الكشف الطبي في اليوم الأول من القافلة على 804 مرضى من أهالي القرية والقرى المجاورة، فضلًا عن إجراء التحاليل المعملية والإشاعات المختلفة لعدد 26 مريضا، لافتة الى تنظيم 4 ندوات تثقيفية صحية للمواطنين للتوعية.
قافلة طبية بمركز يوسف الصديق بالفيوم .. اعرف التخصصات
قافلة طبية بمركز يوسف الصديق بالفيوم .. اعرف التخصصات
قافلة طبية بمركز يوسف الصديق بالفيوم .. اعرف التخصصات
قافلة طبية بمركز يوسف الصديق بالفيوم .. اعرف التخصصات
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