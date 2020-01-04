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تعليم

لهذا السبب.. لن تحدث أي حالات غش في تجارة بنات الأزهر

السبت 04/يناير/2020 - 05:59 م
صدى البلد
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محمد شحتة
كشفت الدكتورة إلهام عبد الرازق، عميدة كلية التجارة للبنات بـ جامعة الأزهر بالقاهرة عن انتهاء اليوم من امتحانات الفصل الدراسي الأول وسادت حالة من الهدوء التام داخل اللجان.

وقالت الهام عبد الرازق في تصريح لصدي البلد، إن اليوم السبت، ادي طالبات الفرق الأربعة باللغة الإنجليزية والفرقة الثانية اللغة العربية ولم يتم رصد اي حالات غش او شكاوى من الطالبات.

وأشارت الي ان نظام البابل شيت الذي تم تطبيقه هذا العام في حوالي 17 مادة لا يسمح بوجود او ممارسة الغش داخل اللجان.


وأوضحت ان نظام البابل شيت يتم تقسيم فيه الامتحان لعدة انواع كل نوع فيه أسئلة مختلفة عن النوع الاخر كما تقسم اللجنة بحيث لا تجلس طالبة فيها نوع من نفس أسئلة زميلتها التي تجلس بجوارها.

واكدت ان الكلية تسخر كل جهودها لرعاية الطالبات وتوفير الجو المناسب لهن أثناء الامتحانات وتذلل كل العقبات لهن بتوجيهات من الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر والدكتور مصطفى عبد الغني نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.
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